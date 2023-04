"Как абьюзивные отношения": Скарлетт Йоханссон рассказала об опыте материнства

Звезда экрана воспитывает двоих детей – восьмилетнюю дочь и годовалого сына.

38-летняя американская актриса Скарлетт Йоханссон откровенно рассказала о материнстве. Опытом воспитания детей звезда "Мстителей" поделилась в подкасте The Skinny Confidential Him & Her Podcast.

Актриса пошутила, что, когда у нее родился первый ребенок, она думала, что все родители придумывают тактику страха и заставляют все казаться сложнее, чем было на самом деле, а потом ее ребенку исполнилось 3 года. Скарлетт призналась, что тогда все для нее изменилось, шутя, что быть мамой для малыша походило на пребывание в "абьюзивных отношениях".

"Это действительно тяжело. Я помню свою дочь, моей дочери было восемь с половиной, и когда ей было два, я сказала: "Это здорово. Я не знаю, о чем все говорят". А потом ей исполнилось 3 года, и это как будто пребывание в эмоционально абьюзивных отношениях", — призналась американская знаменитость.

Она объяснила, что имела в виду, описав перепады настроения и постоянные требования со стороны ребенка.

Скарлетт Йоханссон и Колин Джост Фото: Getty Images

В частности, Йоханссон сказала, что когда дети очень маленькие, с ними гораздо легче обращаться, говоря: "Иметь ребенка — это так здорово. Они так милы. Они сидят и любят вас, и все. А вы просто получайте от них любовь".

Мама двоих также рассказала о том, что теперь она будет по-другому выбирать роли, когда хочет уделять приоритет времени со своими детьми.

Отметим, что американская киноактриса была замужем за Райаном Рейнольдсом, однако общих детей у пары не было. Сейчас Рейнольдс воспитывает четырех дочерей от союза с Блейк Лайвли.

Скарлетт Йоханссон

Тем временем Скарлетт родила дочь Роуз в 2014 году от журналиста Ромена Дориака. Пара развелась в 2017, а в августе 2021 актриса стала мамой во второй раз, родив сына своему нынешнему мужу, стендап-комику Колину Джосту.

