В корсетном топе с сексуальным декольте: изысканная Скарлетт Йоханссон в объективах папарацци

Голливудская актриса вышла в свет в элегантном образе total black.

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37-летняя американская актриса Скарлетт Йоханссон попала в объективы папарацци, когда приехала в магазин Дэвида Юрмана в Мидтауне, в Нью-Йорке.

Йоханссон выбрала для выхода в свет изысканный образе total black. На ней был наряд, состоявший из брюк клеш и корсетного топа с баской и обнаженными плечами. Главный акцент в аутфите был на сексуальном декольте, который без сомнения привлекает большое количество внимания.

Свой лук актриса дополнила черными босоножками и клатчем. Из украшений она выбрала роскошное золотое колье с бриллиантами на шею, а в уши – маленькие золотые серьги-кольца. Руки знаменитость украсила браслетами и кольцами с камнями.

Волосы звезда собрала в хвост, сделала макияж с черными стрелками и розовой помадой. Завершил образ французский маникюр.

Напомним, 36-летняя американская актриса Скарлетт Йоханссон вместе со своим мужем Колином Жостом пришли на 35-ю ежегодную премию Американского кинематографа в Калифорнии. ﻿

Ранее Фокус писал, что Скарлетт Йоханссон подала иск в суд на компанию Disney из-за вывода новых фильмов на стриминговые платформы. Таким образом, гонорары актеров от продажи билетов значительно уменьшаются.