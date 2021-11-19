Скарлетт Йоханссон вышла в свет впервые после рождения сына

В августе Скарлетт Йоханссон родила второго ребенка

36-летняя американская актриса Скарлетт Йоханссон вместе со своим мужем Колином Жостом пришли на 35-ю ежегодную премию Американского кинематографа в Калифорнии. Наградой отмечаются "чрезвычайные артисты в индустрии развлечений, которые полностью погружены в свою работу и стремятся внести значительный вклад в искусство кино".

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[ + – ] Скарлетт Йоханссон и Колин Жост [ + – ] Скарлетт Йоханссон

На Скарлетт сверкал белоснежный костюм с обнаженной спиной, благодаря чему можно было разглядеть ее татуировки. Дополняло образ боди с глубоким декольте и эффектное колье. Волосы актрисы были собраны в пучок. Скарлетт сопровождал ее муж — Колин Жост, сценарист популярных телешоу "Saturday Night Live" и "Weekend Update", с которым они поженились осенью прошлого года после 3 лет отношений.

[ + – ] Скарлетт Йоханссон на вручении премии

Напомним, что в августе этого года Скарлетт родила сына Космо. Однако о беременности звезды общественность долгое время не знала и узнала почти постфактум. Малыш стал первым общим ребенком актрисы и ее мужа Колина Жоста. Однако у Скарлетт также есть 6-летняя дочь Роуз Дороти Дориак от первого брака с французским журналистом Роменом Дориаком.

Напомним, ранее Скарлетт Йоханссон подала иск в суд на компанию Disney из-за вывода новых фильмов на стриминговые платформы. Таким образом, гонорары актеров от продажи билетов значительно уменьшаются.