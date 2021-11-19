Скарлетт Йоганссон вийшла у світ вперше після народження сина

У серпні Скарлетт Йоганссон народила другу дитину

36-річна американська акторка Скарлетт Йоганссон разом зі своїм чоловіком Коліном Жостом прийшли на 35-ту щорічну премію Американського кінематографа в Каліфорнії. Нагородою відзначаються "надзвичайні артисти в індустрії розваг, які повністю занурені у свою роботу та прагнуть зробити значний внесок у мистецтво кіно".

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[ + – ] Скарлетт Йоганссон та Колін Жост [ + – ] Скарлетт Йоганссон

На зірці виблискував білосніжний костюм з оголеною спиною, завдяки чому можна було розгледіти татуювання Скарлетт. Доповнювало образ блискуче боді з глибоким декольте та яскраве кольє. Волосся зірки було зібране. Супроводжував її чоловік Колін Жост, сценарист популярних телешоу "Saturday Night Live" та "Weekend Update", з яким вони побралися осінню минулого року після 3-річних відносин.

[ + – ] Скарлетт Йоганссон на врученні премії

Нагадаємо, що в серпні цього року Скарлетт народила сина Космо. Проте про вагітність зірки громадськість довгий час не знала та дізналася майже постфактум. Малюк став першою спільною дитиною акторки та її чоловіка Коліна Жоста. Проте в Скарлетт також є 6-річна дочка Роуз Дороті Доріак від першого шлюбу з французьким журналістом Роменом Доріаком.

Нагадаємо, раніше Скарлетт Йоганссон подала позов до суду на компанію Disney через виведення нових фільмів на стримінгові платформи. Таким чином гонорари акторів від продажу квитків значно зменшуються.