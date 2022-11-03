У корсетному топі із сексуальним декольте: вишукана Скарлетт Йоганссон в об'єктивах папараці

Голлівудська акторка побачила світ в елегантному образі total black.

Related video

37-річна американська акторка Скарлетт Йоганссон потрапила в об'єктиви папараці, коли приїхала в магазин Девіда Юрмана в Мідтауні, що у Нью-Йорку.

Йоганссон вибрала для виходу у світ вишуканий образ total black. На ній було вбрання, що складалося зі штанів кльош і корсетного топу з баскою та оголеними плечима. Головний акцент в аутфіті був на сексуальному декольте, яке, без сумніву, привертає велику кількість уваги.

Свій лук акторка доповнила чорними босоніжками та клатчем. Із прикрас вона вибрала розкішне золоте кольє з діамантами на шию, а у вуха — маленькі золоті сережки-кільця. Руки знаменитість прикрасила браслетами та кільцями з камінням.

Волосся зірка зібрала в хвіст, зробила макіяж із чорними стрілками та рожевою помадою. Завершив образ французький манікюр.

Нагадаємо, 36-річна американська актриса Скарлетт Йоганссон разом зі своїм чоловіком Коліном Йостом прийшли на 35-ту щорічну премію Американського кінематографа в Каліфорнії.

Раніше Фокус писав, що Скарлетт Йоганссон подала позов у суд на компанію Disney через виведення нових фільмів на стримінгові платформи. Так гонорари акторів від продажу квитків значно зменшуються.