Скарлетт Йоханссон примерила образ в стиле 60-х (фото)

Звезду экрана заметили на съемках ее нового проекта.

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38-летняя американская актриса Скарлетт Йоханссон примерила образ в стиле 60-х. Об этом пишет Daily Mail.

Звезду экрана заметили на съемках нового фильма в Атланте. Знаменитость появится в картине "Проект "Артемида"" режиссера Грега Берланти. События фильма будут разворачиваться в конце 60-х, поэтому наряды главных героев были подобраны в соответствии с эпохой.

Скарлетт Йоханссон была замечена на съемочной площадке в ретро-образе. Она продемонстрировала темно-синее приталенное платье-миди. Изюминкой образа стала прическа в стиле 60-х и яркие аксессуары той эпохи — золотые серьги-кольца и лаконичный браслет.

[ + – ] Скарлетт Йоханссон

Также известно, что в картине появятся Вуди Харрельсон и Ченнинг Татум.

Скарлетт Йоханссон и Колин Жост, сценарист популярных телешоу "Saturday Night Live" и "Weekend Update", поженились осенью 2020 года в скромных условиях из-за ковидных ограничений.

[ + – ] Скарлетт Йоханссон

В августе 2021 американская актриса стала мамой во второй раз. У звезды также есть 6-летняя дочь Роуз Дороти Дориак от первого брака с французским журналистом Роменом Дориаком.

Напомним, Скарлетт Йоханссон вышла на публику после рождения второго ребенка.

Также Фокус писал об откровенном корсетном топе, который ранее продемонстрировала 38-летняя Скарлетт Йоханссон.