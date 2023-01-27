Скарлетт Йоганссон приміряла образ у стилі 60-х (фото)

Зірку екрану помітили на зйомках її нового проєкту.

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38-річна американська акторка Скарлетт Йоганссон приміряла образ у стилі 60-х. Про це пише Daily Mail.

Зірку екрану помітили на зйомках її нового фільму в Атланті. Знаменитість з'явиться у картині "Прєкт "Артеміда"" режисера Грега Берланті. Події фільму розгортатимуться у кінці 60-х роках, то ж вбрання головних героїв було підібране відповідно до епохи.

Скарлетт Йоганссон помітили на знімальному майданчику в ретро-образі. Вона продемонструвала темно-синю приталену сукню-міді. Окрім цього, родзинкою образу стала зачіска у стилі 60-х та яскраві аксесуари тієї епохи — золоті сережки-кільця та лаконічний браслет.

[ + – ] Скарлетт Йоганссон

Також відомо, що у картині з'являться Вуді Гаррельсон та Ченнінг Татум.

Скарлетт Йоганссон та Колін Жост, сценарист популярних телешоу "Saturday Night Live" та "Weekend Update", одружилися восени 2020 у скромних умовах через ковідні обмеження.

[ + – ] Скарлетт Йоганссон

У серпні 2021 американська акторка стала мамою вдруге. У зірки також є 6-річна дочка Роуз Дороті Доріак від першого шлюбу з французьким журналістом Роменом Доріаком.

Нагадаємо, Скарлетт Йоганссон вийшла на публіку після народження другої дитини.

Також Фокус писав про відвертий корсетний топ, який раніше продемонструвала 38-річна Скарлетт Йоганссон.