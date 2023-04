"Як абʼюзивні стосунки": Скарлетт Йоганссон розповіла про досвід материнства

Зірка екрану виховує двох дітей — восьмирічну доньку та однорічного сина.

38-річна американська акторка Скарлетт Йоганссон відверто розповіла про материнство. Досвідом виховання дітей зірка "Месників" поділилася в подкасті The Skinny Confidential Him & Her Podcast.

Акторка пожартувала, що, коли в неї народилася перша дитина, вона думала, що всі батьки вигадують тактику страху та змушують все здаватись складнішим, ніж воно було насправді, а потім її дитині виповнилося 3 роки. Скарлетт зізналася, що тоді все для неї змінилося, жартуючи, що бути мамою для малюка було схожим на перебування в "абʼюзивних стосунках".

"Це справді важко. Я пам’ятаю свою дочку, моїй доньці було вісім з половиною, і коли їй було два, я сказала: "Це чудово. Я не знаю, про що всі говорять". А потім їй виповнилося 3 роки, і це ніби перебування в емоційно абʼюзивних стосунках", — зізналася американська знаменитість.

Вона пояснила, що мала на увазі, описавши перепади настрою та постійні вимоги з боку дитини.

Скарлетт Йоганссон та Колін Джост Фото: Getty Images

Зокрема Йоганссон сказала, що коли діти дуже маленькі, з ними набагато легше поводитися, кажучи: "Мати дитину — це так чудово. Вони такі милі. Вони сидять і люблять вас, і все. А ви просто отримуйте від них любов".

Мама двох також розповіла про те, що тепер вона хоче по-іншому вибирати ролі, коли хоче приділяти пріоритет часу зі своїми дітьми.

Зазначимо, що американська кіноакторка була одружена з Раяном Рейнольдсом, проте спільних дітей у пари не було. Наразі Рейнольдс виховує чотирьох доньок від союзу з Блейк Лайвлі.

Скарлетт Йоганссон

Тим часом Скарлетт народила доньку Роуз у 2014 році від журналіста Ромена Доріака. Пара розлучилася у 2017, а у серпні 2021 акторка стала мамою вдруге, народивши сина своєму теперішньому чоловікові, стендап-коміку Коліну Джосту.

