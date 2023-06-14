Скарлетт Йоганссон вийшла на публіку в білосніжній сукні (фото)

Знаменитість відвідала премʼєру фільму "Місто астероїдів".

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38-річна американська акторка Скарлетт Йоганссон вийшла на публіку в білосніжній сукні. Про це пише Daily Mail.

Зірка екрану відвідала премʼєру фільму "Місто астероїдів". Скарлетт звернулася до старого голлівудського гламуру, обравши білосніжну сукню з круглим вирізом і рюшами від Carolina Herrera.

Йоганссон, яка грає персонажа Мідж Кемпбелл у картині, додала до аутфіту висячі діамантові та перлинні сережки. Вона носила кілька каблучок, які привернули увагу до її глянцевого яблучно-червоного манікюру.

Її сукня була доповнена тонким ремінцем і великим квітковим аксесуаром у центрі ліфа. Рюші сукні зупинилися на середині стегна, а потім перетворилися на довгу спідницю з великими, але м’якими складками.

На ногах зірки "Чорної вдови" були сріблясті туфлі.

Скарлетт Йоганссон Фото: Getty Images

Волосся зірка "Месників" зібрала в охайну зачіску, зробивши на обличчі легкий макіяж. Чоловіка акторки Коліна Джоста цього дня з нею не було.

Скарлетт Йоганссон Фото: Getty Images

Нагадаємо, 38-річна Скарлетт Йоганссон знялася для Variety в стильній фотосесії в дусі старого Голлівуду.

Також Фокус писав про вихід Скарлетт Йоганссон та Коліна Джоста на червону доріжку Каннського кінофестивалю-2023.