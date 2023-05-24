Скарлетт Йоганссон показала татуювання на спині на Каннському кінофестивалі

Скарлетт Йоганссон вийшла на червону доріжку в Каннах у розкішному образі.

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38-річна американська акторка Скарлетт Йоганссон продемонструвала свої татуювання на спині. Зірка з'явилася на червоній доріжці прем'єри фільму "Місто астероїдів" на Каннському кінофестивалі 2023 року. Про це пише PageSix.

Акторка, яка зіграла головну роль у фільмі Веса Андерсона разом із Томом Генксом, Марго Роббі та Стівом Кареллом, одягла індивідуальний образ Prada, який дозволив шанувальникам розглянути її величезне татуювання у вигляді квітки на спині. У дизайні є низка великих троянд — імовірно, данина поваги до її 7-річної дочки Роуз, яку вона ділить із колишнім Роменом Доріаком.

Скарлетт Йоганссон і Колін Джост Фото: Getty Images

Візажист Френкі Бойд поділився кращим поглядом на чудовий образ Йоганссон, опублікувавши відео в Instagram. Він показав деталі її рожевої сукні-колони, яка зверху була у формі білого бюстгальтера з бісером на тонких бретелях. Свій ансамбль Скарлетт доповнила сережками з діамантами у вигляді зірок і яскраво-червоною помадою.

Засновниця засобів догляду за шкірою Outset обіймалася на червоній доріжці з чоловіком Коліном Джостом, який був у простому чорному смокінгу та краватці-метелику.

Скарлетт Йоганссон і Колін Джост Фото: Getty Images

Її численні інші татуювання включають схід сонця на внутрішній стороні руки, браслет "Я люблю Нью-Йорк", намальований навколо її зап'ястя, підкову зі словами "щасливчик" на її грудній клітці та логотип "Месників" на біцепсі — татуювання, яке вона ділить із п'ятьма своїми колегами з фільмів Marvel.

Раніше Фокус писав, що розкішна Скарлетт Йоганссон прикрасила сторінки Variety.