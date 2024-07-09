Скарлетт Йоганссон у компанії чоловіка відвідала премʼєру свого нового фільму (фото)

Йоганссон та Ченнінг Татум зіграли в новій романтичній комедії. Вони легко знайшли спільну мову на знімальному майданчику.

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Американська акторка Скарлетт Йоганссон приєдналася на червоній доріжці до Ченнінга Татума та свого чоловіка, коміка Коліна Джоста. Про це пише Daily Mail.

Знаменитості зʼявилися на прем'єрі свого нового фільму "Візьми мене на Місяць" на AMC Lincoln Square у Нью-Йорку.

Демонструючи свій прес у світлому ситцевому топі та спідниці в тон, зіркова білявка позувала поруч з колегою по фільму, який обрав для появи діловий костюм у смужку з темною сорочкою.

Скарлетт Йоганссон та Ченнінг Татум Фото: Getty Images

Волосся Скарлетт було елегантно зібране в пучок. Вона також позувала зі своїм чоловіком Коліном Джостом. Комік зʼявився на червоній доріжці в костюмі зі світлою розстебнутою сорочкою. Зіркова пара, яка одружилася у 2020 році, трималася за руки на публіці.

Скарлетт Йоганссон та Колін Джост Фото: Getty Images

Новий фільм Скарлетт, який виходить у кінотеатрах 12 липня 2024, є романтичною комедією, у якій NASA знімає фальшиву посадку на Місяць як запасний план на випадок, якщо місія "Аполлон-11" зіткнеться з труднощами.

Скарлетт Йоганссон та Колін Джост Фото: Getty Images

Татум зіграв чиновника NASA, який спостерігає за висадкою "Аполлона-11" на Місяць, а Йоганссон бере на себе роль менеджера з маркетингу, найнятого для зйомок фальшивої посадки на Місяць.

Трейлер фільму "Візьми мене на Місяць"

Описуючи колегу як "легкого" і "професіонала", Скарлетт зізналася, що вони швидко налагодили стосунки на знімальному майданчику.

"Я б сказала, що в нього не важко закохатися", — зазначила акторка.

Нагадаємо, Скарлетт Йоганссон зіграє у відомій франшизі.

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