Скарлетт Йоханссон в компании мужа посетила премьеру своего нового фильма (фото)
Йоханссон и Ченнинг Татум сыграли в новой романтической комедии. Они легко нашли общий язык на съемочной площадке.
Американская актриса Скарлетт Йоханссон присоединилась на красной дорожке к Ченнингу Татуму и своему мужу, комику Колину Джосту. Об этом пишет Daily Mail.
Знаменитости появились на премьере своего нового фильма "Возьми меня на Луну" на AMC Lincoln Square в Нью-Йорке.
Демонстрируя свой пресс в светлом ситцевом топе и юбке в тон, звездная блондинка позировала рядом с коллегой по фильму, который выбрал для появления деловой костюм в полоску с темной рубашкой.
Волосы Скарлетт были элегантно собраны в пучок. Она также позировала со своим мужем Колином Джостом. Комик появился на красной дорожке в костюме со светлой расстегнутой рубашкой. Звездная пара, которая поженилась в 2020 году, держалась за руки на публике.
Новый фильм Скарлетт, который выходит в кинотеатрах 12 июля 2024 года, является романтической комедией, в которой NASA снимает фальшивую посадку на Луну как запасной план на случай, если миссия "Аполлон-11" столкнется с трудностями.
Татум сыграл чиновника NASA, который наблюдает за высадкой "Аполлона-11" на Луну, а Йоханссон берет на себя роль менеджера по маркетингу, нанятого для съемок фальшивой посадки на Луну.
Описывая коллегу как "легкого" и "профессионала", Скарлетт призналась, что они быстро наладили отношения на съемочной площадке.
"Я бы сказала, что в него не трудно влюбиться", — отметила актриса.
Напомним, Скарлетт Йоханссон сыграет в известной франшизе.
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