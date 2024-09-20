Скарлетт Йоганссон в елегантній сукні відвідала премʼєру свого нового фільму (фото)

Зірка екрану зʼявилася в червоній максі-сукні без бретелей. Вона приєдналася до австралійського актора Кріса Гемсворта на лондонській прем’єрі "Трансформерів".

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39-річна американська акторка Скарлетт Йоганссон в елегантній сукні відвідала премʼєру нового фільму "Трансформери Початок". Про це пише Daily Mail.

Зірка екрану зʼявилася в червоній максі-сукні без бретелей, коли вона приєдналася до австралійського актора Кріса Гемсворта на лондонській прем’єрі їхнього нового фільму.

Скарлетт вийшла на червону доріжку Cineworld Leicester Square у вечірній сукні з рюшами та оголеними плечима. Акторка доповнила образ блискучим кольє та вишуканими сережками-кільцями, а своє світле волосся залишила розпущеним.

Зірка екрану також продемонструвала яскраві губи та димчасті очі, додавши до аутфіту туфлі на підборах.

Скарлетт Йоганссон Фото: Getty Images

Тим часом Кріс Гемсворт був у повністю чорному пошитому костюмі зі срібним ланцюжком і каблучкою.

У фільмі австралієць озвучує Оріона Пакса, який пізніше став Оптимусом Праймом, верховним командиром автоботів.

Кріс Гемсворт та Скарлетт Йоганссон відвідали премʼєру фільму Фото: Getty Images

Тим часом Скарлетт виступає в ролі Еліти Один – відданого автобота та могутнього воїна.

На червоній доріжці до дуету приєдналися інші актори, зокрема Браян Тайрі Генрі, який грає Мегатрона, і Кіган-Майкл Кі, який озвучує Бамблбі.

Браян був у білій сорочці та шкіряній куртці. Він поєднав сміливий образ із довгою плісированою спідницею з кремовою смугою збоку та парою масивних лоферів.

Американський актор і комік Кіган-Майкл тим часом був у сірому костюмі з краваткою з малюнком.

Нагадаємо, чоловік Скарлетт Йоганссон відреагував на її поцілунки з іншими чоловіками.

Також Фокус писав про те, чому донька Скарлетт Йоганссон не дивиться її фільми.