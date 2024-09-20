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Стиль життя

Скарлетт Йоганссон в елегантній сукні відвідала премʼєру свого нового фільму (фото)

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Фото: Getty Images | Скарлетт Йоганссон

Зірка екрану зʼявилася в червоній максі-сукні без бретелей. Вона приєдналася до австралійського актора Кріса Гемсворта на лондонській прем’єрі "Трансформерів".

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39-річна американська акторка Скарлетт Йоганссон в елегантній сукні відвідала премʼєру нового фільму "Трансформери Початок". Про це пише Daily Mail.

Зірка екрану зʼявилася в червоній максі-сукні без бретелей, коли вона приєдналася до австралійського актора Кріса Гемсворта на лондонській прем’єрі їхнього нового фільму.

Скарлетт вийшла на червону доріжку Cineworld Leicester Square у вечірній сукні з рюшами та оголеними плечима. Акторка доповнила образ блискучим кольє та вишуканими сережками-кільцями, а своє світле волосся залишила розпущеним.

Зірка екрану також продемонструвала яскраві губи та димчасті очі, додавши до аутфіту туфлі на підборах.

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Скарлетт Йоганссон
Фото: Getty Images

Тим часом Кріс Гемсворт був у повністю чорному пошитому костюмі зі срібним ланцюжком і каблучкою.

У фільмі австралієць озвучує Оріона Пакса, який пізніше став Оптимусом Праймом, верховним командиром автоботів.

Кріс Гемсворт та Скарлетт Йоганссон відвідали премʼєру фільму Fullscreen
Кріс Гемсворт та Скарлетт Йоганссон відвідали премʼєру фільму
Фото: Getty Images

Тим часом Скарлетт виступає в ролі Еліти Один – відданого автобота та могутнього воїна.

На червоній доріжці до дуету приєдналися інші актори, зокрема Браян Тайрі Генрі, який грає Мегатрона, і Кіган-Майкл Кі, який озвучує Бамблбі.

Браян був у білій сорочці та шкіряній куртці. Він поєднав сміливий образ із довгою плісированою спідницею з кремовою смугою збоку та парою масивних лоферів.

Американський актор і комік Кіган-Майкл тим часом був у сірому костюмі з краваткою з малюнком.

Нагадаємо, чоловік Скарлетт Йоганссон відреагував на її поцілунки з іншими чоловіками.

Також Фокус писав про те, чому донька Скарлетт Йоганссон не дивиться її фільми.