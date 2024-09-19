51-летняя Дита фон Тиз снялась в рекламе нижнего белья собственного бренда (фото)

Дита фон Тиз не только строит успешную карьеру в индустрии развлечений. Она является успешным предпринимателем.

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Американская исполнительница шоу в стиле бурлеска, фотомодель, певица, бизнесвумен и настоящая икона чувственного стиля Дита фон Тиз снялась в рекламе нижнего белья из новой коллекции собственного бренда Dita Von Teese Lingerie.

51-летняя королева бурлеска на одном из снимков позирует в черном нижнем белье и подвязках, держа в руке мартини. На следующем снимке — в прозрачных черных чулках и нижнем белье телесного цвета. Также Дита представила светло-зеленый комплект на фоне зонтика в японском стиле из масляной бумаги в тон.

Фотомодель для создания гламурных фотографий использовала широкополые шляпы, банты, вееры и украшения для волос в виде цветов.

Кто такая Дита фон Тиз

Дита, урожденная Хизер Рене Суит, известная тем, что вновь популяризировала бурлеск. Она была первой женой исполнителя хэви-метала Мэрилина Мэнсона и снялась в нескольких его музыкальных клипах.

Помимо своего предприятия по производству нижнего белья Dita Von Teese Lingerie, фон Тиз выпустила духи и была лицом бренда алкогольной продукции Cointreau и питьевой воды Perrier. Она появлялась на обложках многих фетиш-журналов, включая Bizarre и Marquis. Фотографии звезды публиковались в журнале Плейбой в 1999, 2001 и 2002 годах. Модель открыто говорит о сделанных пластических операциях. Она увеличила себе грудь, сделала татуаж родинки на скуле и удалила одно ребро, чтобы уменьшить размер талии.

Недавно Дита призналась, что уже четыре года спит на спине, и это помогает ей сохранять свою молодость и избегать морщин.

Ранее Фокус писал, что Дита фон Тиз является поклонницей украинских брендов одежды.