51-річна Діта фон Тіз знялася в рекламі спідньої білизни власного бренду (фото)

Діта фон Тіз не тільки будує успішну кар'єру в індустрії розваг. Вона є успішним підприємцем.

Related video

Американська виконавиця шоу в стилі бурлеску, фотомодель, співачка, бізнесвумен і справжня ікона чуттєвого стилю Діта фон Тіз знялася в рекламі спідньої білизни з нової колекції власного бренду Dita Von Teese Lingerie.

51-річна королева бурлеску на одному зі знімків позує в чорній спідній білизні та підв'язках, тримаючи в руці мартіні. На наступному знімку — у прозорих чорних панчохах і спідній білизні тілесного кольору. Також Діта представила світло-зелений комплект на тлі парасольки в японському стилі з олійного паперу в тон.

Фотомодель для створення гламурних фотографій використовувала крислаті капелюхи, банти, віяла і прикраси для волосся у вигляді квітів.

Хто така Діта фон Тіз

Діта, уроджена Гізер Рене Суїт, відома тим, що знову популяризувала бурлеск. Вона була першою дружиною виконавця геві-металу Мериліна Менсона і знялася в кількох його музичних кліпах.

Окрім свого підприємства з виробництва спідньої білизни Dita Von Teese Lingerie, фон Тіз випустила парфуми і була обличчям бренду алкогольної продукції Cointreau і питної води Perrier. Вона з'являлася на обкладинках багатьох фетиш-журналів, зокрема Bizarre і Marquis. Фотографії зірки публікувалися в журналі Плейбой у 1999, 2001 і 2002 роках. Модель відкрито говорить про зроблені пластичні операції. Вона збільшила собі груди, зробила татуаж родимки на вилиці й видалила одне ребро, щоби зменшити розмір талії.

Нещодавно Діта зізналася, що вже чотири роки спить на спині, і це допомагає їй зберігати свою молодість і уникати зморшок.

Раніше Фокус писав, що Діта фон Тіз є прихильницею українських брендів одягу.