"Красиво і шикарно": 51-річна Гайді Клум поділилася спекотними кадрами в спідній білизні (відео)

Шанувальники обсипали Гайді Клум втішними коментарями. Модель у свої роки серйозно ставиться до своєї фітнес-програми, щоб підтримувати фігуру у формі.

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Німецька топмодель і акторка Гайді Клум продемонструвала квітучий вигляд і струнку фігуру в спідній білизні. Зірка потішила численних шанувальників, опублікувавши нове відео на своїй сторінці в Instagram.

51-річна суддя шоу "America's Got Talent" продемонструвала свою нестаріючу красу в чарівному прозорому чорному бюстгальтері.

Вона доповнила мереживний образ сонцезахисними окулярами Gucci, граючись біля басейну. Її довгі хвилясті золотисті локони були розпущені і спадали на плечі. Німецька модель ніжилася на сонці, граючи зі своїми чарівними собаками породи німецької короткошерстої лягавої.

Під цим спекотним кліпом вона згадала італійський бренд спідньої білизни "@intimissimiofficial".

Шанувальники Гайді в коментарях звернули увагу на її красу і шикарну фігуру: "Красиво і шикарно", "Єдина і неповторна", "Приголомшлива й елегантна леді", "Ти дивовижна", "Цей бюстгалтер має чудовий вигляд на такій стрункій Гайді".

Відомо, що у свої 51 рік модель серйозно ставиться до своєї фітнес-програми та дієти, щоб підтримувати свою фігуру у формі.

"Я намагаюся харчуватися дуже здоровою їжею. Ми їмо десь із 6 до 6:30 вечора. Я люблю здорову їжу; я не їм багато шкідливої їжі. Мені подобається бути у формі й почуватися у формі. Для мене це не так вже й складно — я просто не їм так багато чипсів, картоплі фрі або бургерів. Я люблю їсти... але я люблю їсти здорову їжу", — зазначила раніше знаменитість в інтерв'ю журналістам.

Раніше, 2 липня Фокус повідомляв, що Гайді Клум вирушила на побачення з молодшим на 16 років чоловіком. Зіркова пара перебуває у шлюбі з 2019 року. Вони часто демонструють на публіці теплі почуття одне до одного.