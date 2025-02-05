Небезпечна правда: про що стюардеси попереджають гостей готелів за допомогою записок

Співробітники авіакомпаній, які проводять у готелях більше часу, ніж звичайні туристи, розробили свої способи перевірки чистоти номерів і вирішили поділитися ними з іншими гостями.

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Чистота в готельних номерах опинилася під питанням. Стюардеси знайшли оригінальний спосіб попереджати гостей про відсутність свіжої постільної білизни. Вони залишають записки в ліжку, щоб майбутні постояльці знали, що простирадла після попереднього мешканця не змінили. Про це пише New York Post.

Багато мандрівників сумніваються в стерильності готельної постільної білизни, і, як виявилося, не дарма. Хоча прибирання номерів може проводитися нерегулярно, гості готелю, щонайменше, очікують свіжих простирадл. Однак на практиці це далеко не завжди так.

Члени екіпажу авіакомпаній, які проводять у готелях більше часу, ніж звичайні туристи, виробили особливі методи перевірки чистоти номерів. Вони одразу відкидають простирадла, щоб переконатися в їхній свіжості, а іноді залишають записку з попередженням.

Повідомлення зазвичай пишеться на бланку готелю і містить щось на кшталт: "Якщо ви знайшли цю записку, значить, постільну білизну тут не міняли". Якщо гість виявив таку записку, експерти радять негайно звернутися до адміністратора, щоб попросити замінити білизну або отримати інший номер. Однак немає гарантії, що в новому номері ситуація виявиться кращою.

Ілюстративне фото Фото: fourseasons.com

Деякі стюардеси, бажаючи переконатися у виконанні прохання, ставлять непомітні позначки на простирадлах перед проханням про їхню заміну. Інші не довіряють готельному обслуговуванню і привозять свої власні простирадла та наволочки.

Крім постільної білизни, експерти рекомендують уникати використання декоративних подушок і тканинних бортиків у кінці ліжка. Їх перуть вкрай рідко, а іноді й зовсім ніколи, а тому вони можуть стати розсадником мікробів.

Такий лайфхак від стюардес може допомогти мандрівникам зберегти чистоту і здоров'я під час перебування в готелі. Якщо ви виявили підозрілу записку у своєму ліжку, не ігноруйте її — краще перестрахуватися і зателефонувати до служби прибирання.

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