Опасная правда: о чем стюардессы предупреждают гостей отелей с помощью записок

Сотрудники авиакомпаний, которые проводят в отелях больше времени, чем обычные туристы, разработали свои способы проверки чистоты номеров и решили поделиться ими с другими гостями.

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Чистота в гостиничных номерах оказалась под вопросом. Стюардессы нашли оригинальный способ предупреждать гостей об отсутствии свежего постельного белья. Они оставляют записки в постели, чтобы будущие постояльцы знали, что простыни после предыдущего жильца не сменили. Об этом пишет New York Post.

Многие путешественники сомневаются в стерильности гостиничного постельного белья, и, как оказалось, не зря. Хотя уборка номеров может проводиться нерегулярно, гости отеля, как минимум, ожидают свежих простыней. Однако на практике это далеко не всегда так.

Члены экипажа авиакомпаний, которые проводят в отелях больше времени, чем обычные туристы, выработали особые методы проверки чистоты номеров. Они сразу откидывают простыни, чтобы убедиться в их свежести, а иногда оставляют записку с предупреждением.

Сообщение обычно пишется на бланке отеля и содержит нечто вроде: "Если вы нашли эту записку, значит, постельное белье здесь не менялось". Если гость обнаружил такую записку, эксперты советуют немедленно обратиться к администратору, чтобы попросить заменить белье или получить другой номер. Однако нет гарантии, что в новом номере ситуация окажется лучше.

Иллюстративное фото Фото: fourseasons.com

Некоторые стюардессы, желая убедиться в выполнении просьбы, ставят незаметные отметки на простынях перед просьбой об их замене. Другие не доверяют гостиничному обслуживанию и привозят свои собственные простыни и наволочки.

Помимо постельного белья, эксперты рекомендуют избегать использования декоративных подушек и тканевых бортиков в конце кровати. Их стирают крайне редко, а иногда и вовсе никогда, а потому они могут стать рассадником микробов.

Такой лайфхак от стюардесс может помочь путешественникам сохранить чистоту и здоровье во время пребывания в отеле. Если вы обнаружили подозрительную записку в своей постели, не игнорируйте ее – лучше перестраховаться и позвонить в службу уборки.

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