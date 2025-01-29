Син топмоделі Гайді Клум дебютував на подіумі під час Тижня моди в Парижі (фото)

Юнак здебільшого ріс подалі від уваги публіки, а тепер він починає будувати модельну карʼєру. Генрі представив нову колекцію Lena Erziak Haute Couture весна-літо 2025.

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Генрі Гюнтер Адемола Дашту Самуель, син топмоделі Гайді Клум і співака Сіла, дебютував під час Паризького тижня моди. Про це пише Daily Mail.

Його мама є суддею реаліті-шоу, а тато виграв кілька "Греммі". Хоча Генрі здебільшого ріс подалі від уваги публіки, тепер він починає будувати свій особистий бренд.

19-річний юнак дебютував на подіумі, коли він йшов на показі Lena Erziak Haute Couture весна-літо 2025 у готелі le Marois на Паризькому тижні моди у столиці Франції.

Генрі Гюнтер Фото: Getty Images

Син Гайді Клум привернув увагу, продемонструвавши чорний костюм з оголеною спиною та накидку із золотими шпильками.

"Так пишаюся тобою, Генрі — відкриття шоу високої моди Lena Erziak у Парижі", — написала топмодель, покавши відео із сином підписникам в Instagram.

Син Гайді Клум

Крім Генрі, Гайді Клум також є мамою доньки Лу і сина Йогана, яких народила в союзі зі співаком Сілом. Колишня пара була одружена з 2005 року до завершення розлучення у 2014.

До цього союзу німецька топмодель народила доньку Лені від італійського бізнесмена Флавіо Бріаторе. Старша спадкоємиця Гайді є найбільш публічною зі всіх її дітей, активно будуючи модельну карʼєру.

Нагадаємо, дочка Гайді Клум знялася в рекламному кампейні Dior.

Також Фокус писав про зйомку Гайді Клум з донькою Лені для кампейну спідньої білизни.