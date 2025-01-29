Сын топ-модели Хайди Клум дебютировал на подиуме во время Недели моды в Париже (фото)

Юноша по большей части рос подальше от внимания публики, а теперь он начинает строить модельную карьеру. Генри представил новую коллекцию Lena Erziak Haute Couture весна-лето 2025.

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Генри Гюнтер Адемола Дашту Самуэль, сын топ-модели Хайди Клум и певца Сила, дебютировал во время Парижской недели моды. Об этом пишет Daily Mail.

Его мама является судьей реалити-шоу, а папа выиграл несколько "Грэмми". Хотя Генри по большей части рос подальше от внимания публики, теперь он начинает строить свой личный бренд.

19-летний юноша дебютировал на подиуме, когда он шел на показе Lena Erziak Haute Couture весна-лето 2025 в отеле le Marois на Парижской неделе моды в столице Франции.

Генри Гюнтер Фото: Getty Images

Сын Хайди Клум привлек внимание, продемонстрировав черный костюм с обнаженной спиной и накидку с золотыми шпильками.

"Так горжусь тобой, Генри — открытие шоу высокой моды Lena Erziak в Париже", — написала топ-модель, показав видео с сыном подписчикам в Instagram.

Сын Хайди Клум

Кроме Генри, Хайди Клум также является мамой дочери Лу и сына Иоханна, которых родила в союзе с певцом Силом. Бывшая пара была жената с 2005 года до завершения развода в 2014.

До этого союза немецкая топ-модель родила дочь Лени от итальянского бизнесмена Флавио Бриаторе. Старшая наследница Хайди является самой публичной из всех ее детей, активно строя модельную карьеру.

Напомним, дочь Хайди Клум снялась в рекламном кампейне Dior.

Также Фокус писал о съемке Хайди Клум с дочкой Лени для кампейна нижнего белья.