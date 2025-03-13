Дочка Ніколь Кідман повернулася на подіум після провального дебюту (фото)

Дівчина зізналася, що після першого виходу на подіум Міучча Прада дала їй кілька практичних порад, які допомогли їй зараз почуватися впевненішою.

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16-річна Сандей Роуз, дочка оскароносної акторки Ніколь Кідман та її чоловіка-музиканта Кіта Урбана, вийшла на подіум для показу Miu Miu під час Паризького тижня моди, повідомляє People.

Дівчина продефілювала перед гостями в шоколадно-коричневому латексному топі з вирізом-замковою щілиною в поєднанні з гірчично-жовтою латексною спідницею. Вона також додала різнокольоровий картатий жакет і коричневі чоботи до коліна. Волосся моделі вклали в об'ємний начіс.

Що стосується макіяжу, то на її обличчі особливо виділялися підведені стрілками очі.

Фото: Getty

У відео TikTok для Vogue Сандей сказала, що коридори її старшої школи слугують їй місцем для репетицій для дефіле.

"Коли я йду коридором, я почуваюся так, ніби йду на урок математики. Усі казатимуть: "Я бачу, ти виходиш на подіум"", – поділилася вона.

Це – друга поява непо-бебі на показі. Дебютний вихід дівчини в жовтні 2024 року в межах показу Miu Miu весна/літо 2025 Тижня моди в Парижі розкритикували через її важку ходу і похмурий вираз обличчя.

Після цього Міучча Прада, головний дизайнер Prada і засновниця її дочірньої компанії Miu Miu дала їй кілька порад.

"Насправді, міс Прада сказала мені робити ширші кроки, коли ти ходиш, тому що це більш елегантно, і ти також можеш робити це швидше, тож це має набагато кращий вигляд. Я, безумовно, почуваюся набагато впевненіше цього разу... Я відчуваю, що цього разу я змогла виразити себе більше", – запевнила Сандей Роуз.

Крім неї, в показі брали участь Віллем Дефо, Алекса Чанг, Кара Делевінь і Гіларі Суонк.

Дебют Сандей Роуз на подіумі

У січні 2025 року модель з'явилася в рекламній кампанії Miu Miu весна/літо 2025 "Duets". Її сфотографували разом з Лю Хаоцуном, Кайджею Кагаме, Джої Кінгом, Леною Мантлер і Еліотом Самнером.

У рекламному ролику бренду Сандей Роуз зобразила гру на флейті, поки звуки духових інструментів супроводжували відео. Вона дивилася на себе в дзеркало, одягнена в білу бавовняну сукню міді з відкритою спиною, вирізом і спідницею з оборками.

Раніше Фокус писав, що 16-річна трансгендерна дочка акторки Наомі Воттс теж дебютувала як модель.