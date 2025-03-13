Дочь Николь Кидман вернулась на подиум после провального дебюта (фото)

Девушка призналась, что после первого выхода на подиум Миучча Прада дала ей несколько практических советов, которые помогли ей сейчас чувствовать себя более уверенной.

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16-летняя Сандей Роуз, дочь оскароносной актриса Николь Кидман и ее мужа-музыканта Кита Урбана, вышла на подиум для показа Miu Miu во время Парижской недели моды, сообщает People.

Девушка продефилировала перед гостями в шоколадно-коричневом латексном топе с вырезом-замочной скважиной в сочетании с горчично-желтой латексной юбкой. Она также добавила разноцветный клетчатый жакет и коричневые сапоги до колена. Волосы модели уложили в объемный начес.

Что касается макияжа, то на ее лице особенно выделялись подведенные стрелками глаза.

Фото: Getty

В видео TikTok для Vogue Сандей сказала, что коридоры ее старшей школы служат ей местом для репетиций для дефиле.

"Когда я иду по коридору, я чувствую себя так, будто иду на урок математики. Все будут говорить: "Я вижу, ты выходишь на подиум"", – поделилась она.

Это – второе появление непо-беби на показе. Дебютный выход девушки в октябре 2024 года в рамках показа Miu Miu весна/лето 2025 Недели моды в Париже раскритиковали из-за ее тяжелой походки и угрюмого выражения лица.

После этого Миучча Прада, главный дизайнер Prada и основательница ее дочерней компании Miu Miu дала ей несколько советов.

"На самом деле, мисс Прада сказала мне делать более широкие шаги, когда ты ходишь, потому что это более элегантно, и ты также можешь делать это быстрее, так что это выглядит намного лучше. Я определенно чувствую себя намного увереннее в этот раз… Я чувствую, что в этот раз я смогла выразить себя больше", – заверила Сандей Роуз.

Кроме нее, в показе участвовали Уиллем Дефо, Алекса Чанг, Кара Делевинь и Хилари Суонк.

Дебют Сандей Роуз на подиуме

В январе 2025 года модель появилась в рекламной кампании Miu Miu весна/лето 2025 "Duets". Ее сфотографировали вместе с Лю Хаоцуном, Кайдже Кагаме, Джои Кингом, Леной Мантлер и Элиотом Самнером.

В рекламном ролике бренда Сандей Роуз изобразила игру на флейте, пока звуки духовых инструментов сопровождали видео. Она смотрела на себя в зеркало, одетая в белое хлопковое платье миди с открытой спиной, вырезом и юбкой с оборками.

Ранее Фокус писал, что 16-летняя трансгендерная дочь актрисы Наоми Уоттс тоже дебютировала в качестве модели.