Модний провал: найневдаліші образи червоної доріжки премії "Золотий глобус 2025"
Навіть найстильніші зірки не застраховані від модних помилок, і 82-церемонія "Золотий глобус" не стала винятком.
На церемонії вручення премії "Золотий глобус 2025", яка традиційно вважається одним з найпрестижніших заходів, зірки традиційно намагаються показати себе у всій красі, обираючи для червоної доріжки стильні та дорогі кутюрні вбрання. Але, як і щороку, у 2025-му не обійшлося і без модних провалів. Фокус представляє найневдаліші модні образи.
Хайді Клум
51-річна німецька супермодель і ведуча Гайді Клум викликала здивування модних критиків, вибравши для церемонії вбрання кислотно-зеленого кольору без бретелей з глибоким вирізом у формі серця з воланами з боків, двома вирізами під грудьми і плісированою спідницею А-силуету від Maria Lucia Hohan.
Сукня була виконана з багато прикрашеної і витончено стилізованої тканини ілюзії і включала довгий струмливий шлейф. Клум доповнила образ сліпучими блискучими прикрасами від Lorraine Schwartz, одягнувши діамантове кольє і смарагдову каблучку. Завершили ансамбль мерехтливий срібний клатч і сріблясті босоніжки.
Синтія Еріво
37-річна акторка Синтія Еріво, замість того, щоб одягнути зелене на честь своєї героїні "Злої" Ельфаби, кинула виклик гравітації в скульптурному вбранні від Louis Vuitton. Вона вибрала сукню-халтер з глибоким вирізом, яка надала нового сенсу квітковим мотивам і складалася з плаваючого ярусу, що виступає від її стегон.
"Зелений – колір Ельфаби. Але те, що вона часто носить, – це чорний, тому я намагалася погратися з формами та структурою чорних суконь. Ми гралися з цим і час від часу додавали зелений", – пояснила Синтія свій вибір.
Еріво стилізував Джейсон Болден, який також працює з Ніколь Кідман і Тейлор Захар Перес. Болден співпрацювала з Еріво під час всього престуру фільму "Зла", й акторка часто демонструвала образи від Louis Vuitton, Carolina Herrera, Salon 1884, Jean Paul Gaultier і Marc Jacobs, а також інших.
Єріво також використала нейл-арт у дусі Міста Оз. Манікюр акторки, який їй робили п'ять годин, був довгими нігтями, прикрашеними дорогоцінним камінням, у зеленому і рожевому кольорах — відсилання до персонажа Аріани Гранде зі "Злої".
На пальцях зірки були не менш помітні персні.
Айо Едебірі
29-річна комік, акторка та сценаристка Айо Едебірі відвідала 82-гу щорічну церемонію як номінантка на премію "Найкраща жіноча роль у телесеріалі – комедія або мюзикл" за роль Сідні Адаму в популярному серіалі "Ведмідь". На ній був вільний сірий костюм від Loewe з пір'яною краваткою, покритою 14-каратним золотом, та відповідною сорочкою на ґудзиках. Таким чином вона повторила образ Джулії Робертс на церемонії вручення премії "Золотий глобус" 1990 року.
"Я була так рада попрацювати над цим образом з Джонатаном Андерсоном і командою Loewe, а також з моїм стилістом Даніель Голдберг. Я була дійсно натхненна костюмами, які [Андерсон] розробив для фільму Луки Гуаданьїно "Квір", і мені сподобалася ідея погратися з чоловічим одягом, особливо з костюмом, який нагадував ту епоху", –розповіла вона.
До свого образу Айо одягла прикраси Mejuri, включно з витонченими золотими сережками-кільцями, і уклала волосся на прямий проділ.
Елі Вонг
42-річна актриса Елі Вонг з'явилася на килимовій доріжці в червоній тюлевій сукні Balenciaga без бретелей. Тюлеві елементи сукні вбрання церемонією завивали за допомогою електрощипців, щоб вони мали форму та об'єм. Образ завершували червоний бант на поясі, окуляри в чорній оправі та чорне взуття.
Знаменитість номінована на "Золотий глобус 2025" категорії "Найкращий виступ у жанрі стендап-комедії на телебаченні" за стендап-комедійний спецвипуск Netflix "Алі Вонг: Самотня леді". Минулого року Вонг увійшла в історію як перша жінка азіатського походження, яка отримала "Золотий глобус" у категорії "Найкраща акторка в міні-серіалі або телефільмі" — за її знамениту гру в серіалі Netflix "Гризня".
Мелісса Маккарті
54-річна американська акторка Мелісса Маккарті, яка зіграла "Урсулу" в "Русалоньці", вийшла на червону доріжку "Золотого глобуса 2025" у монохромному рожевому ансамблі від Christian Siriano, що поєднував комбінезон, який облягав облягаючій комбінезон, з об'ємною воланистою накидкою зі шлейфом, вкритою різними відтінками рожевого та шарами воланів.
За словами чоловіка актриси Бена Фальконе, через вбрання його дружини вихід на доріжку був справжньою пригодою.
"Посадити її в машину зайняло близько 15 хвилин", – сказав він.
Раніше Фокус писав про найкрасивіші сукні премії "Золотий глобус 2025" та її переможців.