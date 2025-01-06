Модний провал: найневдаліші образи червоної доріжки премії "Золотий глобус 2025"

Навіть найстильніші зірки не застраховані від модних помилок, і 82-церемонія "Золотий глобус" не стала винятком.

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На церемонії вручення премії "Золотий глобус 2025", яка традиційно вважається одним з найпрестижніших заходів, зірки традиційно намагаються показати себе у всій красі, обираючи для червоної доріжки стильні та дорогі кутюрні вбрання. Але, як і щороку, у 2025-му не обійшлося і без модних провалів. Фокус представляє найневдаліші модні образи.

Хайді Клум

51-річна німецька супермодель і ведуча Гайді Клум викликала здивування модних критиків, вибравши для церемонії вбрання кислотно-зеленого кольору без бретелей з глибоким вирізом у формі серця з воланами з боків, двома вирізами під грудьми і плісированою спідницею А-силуету від Maria Lucia Hohan.

Хайді Клум Фото: Getty Images

Сукня була виконана з багато прикрашеної і витончено стилізованої тканини ілюзії і включала довгий струмливий шлейф. Клум доповнила образ сліпучими блискучими прикрасами від Lorraine Schwartz, одягнувши діамантове кольє і смарагдову каблучку. Завершили ансамбль мерехтливий срібний клатч і сріблясті босоніжки.

Синтія Еріво

37-річна акторка Синтія Еріво, замість того, щоб одягнути зелене на честь своєї героїні "Злої" Ельфаби, кинула виклик гравітації в скульптурному вбранні від Louis Vuitton. Вона вибрала сукню-халтер з глибоким вирізом, яка надала нового сенсу квітковим мотивам і складалася з плаваючого ярусу, що виступає від її стегон.

"Зелений – колір Ельфаби. Але те, що вона часто носить, – це чорний, тому я намагалася погратися з формами та структурою чорних суконь. Ми гралися з цим і час від часу додавали зелений", – пояснила Синтія свій вибір.

Еріво стилізував Джейсон Болден, який також працює з Ніколь Кідман і Тейлор Захар Перес. Болден співпрацювала з Еріво під час всього престуру фільму "Зла", й акторка часто демонструвала образи від Louis Vuitton, Carolina Herrera, Salon 1884, Jean Paul Gaultier і Marc Jacobs, а також інших.

Синтія Еріво

Єріво також використала нейл-арт у дусі Міста Оз. Манікюр акторки, який їй робили п'ять годин, був довгими нігтями, прикрашеними дорогоцінним камінням, у зеленому і рожевому кольорах — відсилання до персонажа Аріани Гранде зі "Злої".

На пальцях зірки були не менш помітні персні.

Айо Едебірі

29-річна комік, акторка та сценаристка Айо Едебірі відвідала 82-гу щорічну церемонію як номінантка на премію "Найкраща жіноча роль у телесеріалі – комедія або мюзикл" за роль Сідні Адаму в популярному серіалі "Ведмідь". На ній був вільний сірий костюм від Loewe з пір'яною краваткою, покритою 14-каратним золотом, та відповідною сорочкою на ґудзиках. Таким чином вона повторила образ Джулії Робертс на церемонії вручення премії "Золотий глобус" 1990 року.

Образ Джулії Робертс послужив натхненням для Айо Едебірі Фото: Getty Images

"Я була так рада попрацювати над цим образом з Джонатаном Андерсоном і командою Loewe, а також з моїм стилістом Даніель Голдберг. Я була дійсно натхненна костюмами, які [Андерсон] розробив для фільму Луки Гуаданьїно "Квір", і мені сподобалася ідея погратися з чоловічим одягом, особливо з костюмом, який нагадував ту епоху", –розповіла вона.

Айо Едебірі

До свого образу Айо одягла прикраси Mejuri, включно з витонченими золотими сережками-кільцями, і уклала волосся на прямий проділ.

Елі Вонг

42-річна актриса Елі Вонг з'явилася на килимовій доріжці в червоній тюлевій сукні Balenciaga без бретелей. Тюлеві елементи сукні вбрання церемонією завивали за допомогою електрощипців, щоб вони мали форму та об'єм. Образ завершували червоний бант на поясі, окуляри в чорній оправі та чорне взуття.

Знаменитість номінована на "Золотий глобус 2025" категорії "Найкращий виступ у жанрі стендап-комедії на телебаченні" за стендап-комедійний спецвипуск Netflix "Алі Вонг: Самотня леді". Минулого року Вонг увійшла в історію як перша жінка азіатського походження, яка отримала "Золотий глобус" у категорії "Найкраща акторка в міні-серіалі або телефільмі" — за її знамениту гру в серіалі Netflix "Гризня".

Елі Вонг Фото: Getty Images

Мелісса Маккарті

54-річна американська акторка Мелісса Маккарті, яка зіграла "Урсулу" в "Русалоньці", вийшла на червону доріжку "Золотого глобуса 2025" у монохромному рожевому ансамблі від Christian Siriano, що поєднував комбінезон, який облягав облягаючій комбінезон, з об'ємною воланистою накидкою зі шлейфом, вкритою різними відтінками рожевого та шарами воланів.

За словами чоловіка актриси Бена Фальконе, через вбрання його дружини вихід на доріжку був справжньою пригодою.

"Посадити її в машину зайняло близько 15 хвилин", – сказав він.

Раніше Фокус писав про найкрасивіші сукні премії "Золотий глобус 2025" та її переможців.