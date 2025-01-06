Модный провал: самые неудачные образы красной дорожки премии "Золотой глобус 2025"

Даже самые стильные звезды не застрахованы от модных ошибок, и 82-церемония "Золотой глобус" не стала исключением.

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На церемонии вручения премии "Золотой глобус 2025", которая традиционно считается одним из самых престижных мероприятий, звезды традиционно стараюся показать себя во всей красе, выбирая для красной дорожки стильные и дорогие кутюрные наряды. Но, как и каждый год, в 2025-м не обошлось и без модных провалов. Фокус представляет самые неудачные модные образы.

Хайди Клум

51-летняя немецкая супермодель и ведущая Хайди Клум вызвала недоумение модных критиков, выбрав для церемонии наряд кислотно-зеленого цвета без бретелек с глубоким вырезом в форме сердца с оборками по бокам, двумя вырезами под грудью и плиссированной юбкой А-силуэта от Maria Lucia Hohan.

Хайди Клум Фото: Getty Images

Платье было выполнено из богато украшенной и изящно стилизованной ткани иллюзии и включало длинный струящийся шлейф. Клум дополнила образ ослепительными сверкающими украшениями от Lorraine Schwartz, надев бриллиантовое колье и изумрудное кольцо. Завершили ансамбль мерцающий серебряный клатч и серебристые босоножки.

Синтия Эриво

37-летняя актриса Синтия Эриво, вместо того чтобы надеть зеленое в честь своей героини "Злой" Эльфабы, бросила вызов гравитации в скульптурном наряде от Louis Vuitton. Она выбрала платье-халтер с глубоким вырезом, которое придало новый смысл цветочным мотивам и состояло из плавающего яруса, выступающего от ее бедер.

"Зеленый – цвет Эльфабы. Но то, что она часто носит, – это черный, поэтому я пыталась поиграть с формами и структурой черных платьев. Мы играли с этим и время от времени добавляли зеленый", – объяснила Синтия свой выбор.

Эриво стилизовал Джейсон Болден, который также работает с Николь Кидман и Тейлор Захар Перес. Болден сотрудничала с Эриво во время всего пресс-тура фильма "Злая", и актриса часто демонстрировала образы от Louis Vuitton, Carolina Herrera, Salon 1884, Jean Paul Gaultier и Marc Jacobs, а также других.

Синтия Эриво

Звезда также использовала нейл-арт в духе Города Оз. Маникюр актрисы, который ей делали пять часов, представлял собой длинные ногти, украшенные драгоценными камнями, в зеленом и розовом цветах – отсылка к персонажу Арианы Гранде из "Злой".

На пальцах Эриво были не менее заметные кольца.

Айо Эдебири

29-летняя комик, актриса и сценаристка Айо Эдебири посетилав 82-ю ежегодную церемонию в качестве номинантки на премию "Лучшая женская роль в телесериале – комедия или мюзикл" за роль Сидни Адаму в популярном сериале "Медведь". На ней был свободный серый костюм от Loewe с перьевым галстуком, покрытым 14-каратным золотом, с соответствующей рубашкой на пуговицах. Таким образом она повторила образ Джулии Робертс на церемонии вручения премии "Золотой глобус" 1990 года.

Образ Джулии Робертс послужил вдлхновением для Айо Эдебири Фото: Getty Images

"Я была так рада поработать над этим образом с Джонатаном Андерсоном и командой Loewe, а также с моим стилистом Даниэль Голдберг. Я была действительно вдохновлена ​​костюмами, которые [Андерсон] разработал для фильма Луки Гуаданьино "Квир", и мне понравилась идея поиграть с мужской одеждой, особенно с костюмом, который напоминал ту эпоху", – рассказала она.

Айо Эдебири

К своему образу Айо надела украшения Mejuri, включая изящные золотые серьги-кольца, и уложила волосы на прямой пробор.

Эли Вонг

42-летняя актриса Эли Вонг появилась на ковровой дорожке в красном тюлевом платье Balenciaga без бретелей. Тюлевые элементы платья перед церемонией завивали с помощью электрощипцов, чтобы они имели форму и объем. Образ завершали красный банта на поясе, очки в черной оправе и черная обувь.

Знаменитость номинирована на "Золотой глобус 2025" категории "Лучшее выступление в жанре стендап-комедии на телевидении" за стендап-комедийный спецвыпуск Netflix "Али Вонг: Одинокая леди". В прошлом году Вонг вошла в историю как первая женщина азиатского происхождения, получившая "Золотой глобус" в категории "Лучшая актриса в мини-сериале или телефильме" — за ее знаменитую игру в сериале Netflix "Грызня".

Эли Вонг Фото: Getty Images

Мелисса Маккарти

54-летняя американская актриса мелисса Маккарти, сыгравшая Урсулу" в "Русалочке, вышла на красную дорожку "Золотого глобуса 2025" в монохромном розовом ансамбле от Christian Siriano, который сочетал облегающий комбинезон с объемной оборчатой ​​накидкой со шлейфом, покрытой различными оттенками розового и слоями оборок.

По словам мужа актрисы Бена Фальконе, из-за наряда его жены выход на дорожку был настоящим приключением.

"Посадить ее в машину заняло около 15 минут", — сказал он.

Ранее Фокус писал о самых красивых платьях премии "Золотой глобус 2025" и ее победителях.