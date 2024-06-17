51-річна Гайді Клум продемонструвала струнку фігуру в рекламі спідньої білизни (відео)

Гайді Клум не перестає дивувати шанувальників своєю підтягнутою фігурою і нестаріючим обличчям. Її часто запрошують відомі бренди взяти участь у своїх рекламних кампаніях.

Німецька супермодель, актриса і телеведуча Гайді Клум продемонструвала свою приголомшливу фігуру в мереживній спідній білизні, поділившись 16 червня в Іnstagram закулісним відео зі своєї останньої фотосесії.

51-річна красуня мала шикарний вигляд у бордовому комплекті-двійці від італійського бренду Intimissimi. Гайді блиснула своєю чудовою посмішкою, граючи своїм довгим світлим волоссям, сидячи на ліжку і позуючи для приголомшливих фотографій. Вона доповнила образ масивними золотими сережками і нанесла сяючий макіяж. Гайді нанесла на вилиці персикові рум'яна, підкреслила карі очі димчастими коричневого тону тінями, чорною підводкою і тушшю, а губи нафарбувала матовою рожевою помадою.

Модель розстебнула халат і, грайливо відкинулася на ліжко, щоб продемонструвати свою сенсаційну фігуру. "Так @intimissimiofficial, пік нової осінньої колекції", — підписала публікацію Зірка шоу America's Got Talent.

Що відомо про кар'єру Гайді Клум

З кінця 1990-х років Гайді Клум вважається однією з найвідоміших моделей у світі. Її кар'єра почалася в 1992 році. Після закінчення школи вона відмовилася від навчання на дизайнера одягу в Дюссельдорфі і замість цього зайнялася своєю модельною кар'єрою. За цей час вона стала однією з провідних моделей компанії Victoria's Secret. Знялася в рекламних кампаніях для таких відомих брендів, як McDonald's, Henkel Group, Douglas, Volkswagen Tiguan та інших.

У 2008 році Клум увійшла до списку 15 найбагатших моделей у світі. А 2011 року посіла 39-те місце в списку найвпливовіших жінок. Крім того, Гайді зіграла кілька ролей у кіно- і телефільмах.

Раніше, 8 червня, Фокус писав про те, що Гайді Клум і її колишній чоловік Сіл возз'єдналися на випускному сина. Супермодель і відомий співак розлучилися 10 років тому. Але весь цей час підтримували добрі стосунки.