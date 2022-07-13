Ким Кардашьян показала очень личные фото с Питом Дэвидсоном

Не исключено, что эти снимки Ким опубликовала, чтобы подогреть интерес публики ко второму сезону шоу "Кардашьяны".

41-летняя миллиардерша, светская львица и бизнесвумен Ким Кардашьян на своей странице в Instagram поделилась серией фотографий, на которых изображена рядом с 28-летним возлюбленным, комиком Питом Дэвидсоном.

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На снимках пара нежится у бассейна, причем если Пит – в спортивных брюках, то Ким выбрала откровенное черное бикини. На одном из фото Пит наклонился над возлюбленной, демонстрируя на камеру свои татуировки на спине, а на другом кадре бывшая жена Канье Уэста уперлась ногами в грудь своему новому бойфренду.

И Кардашьян, и Дэвидсон выглядят очень расслабленными и веселыми.

Отметим, что Ким редко публикует снимки с Дэвидсоном, отношения с которым долго не афишировала. Поэтому такую порцию свежих кадров таблоиды расценили как промо второго сезона реалити-шоу "Кардашьяны".

За отношениями пары продолжают следить сотни миллионов обывателей, и влюбленные пока не разочаровывают публику. Не так давно Пит сделал новую татуировку, написан "Аладдин и Жасмин" на английском языке. Вероятно, это отсылка к вечернему шоу, в котором до недавнего времени работал комик и снимал скетчи. Именно в роли этих диснеевских персонажей Ким и Пит появились в одном из выпусков и поцеловались на камеру.

Впервые в свет они вышли вместе, посетив в апреле премьеру шоу "The Kardashians" в Лос-Анджелесе. На 41-летней Ким было серебристое облегающее платье с глубоким декольте, что подчеркнуло фигуру модели. К образу она добавила массивные аксессуары, а волосы собрала в пучок. Спутник теледивы выбрал для выхода белую футболку, черный костюм и солнцезащитные очки. Влюбленные держались за руки.

Напомним, Ким Кардашьян стала настоящей звездой Недели моды в Париже, но оказалось, что ее интересует не только мода, но и искусство. Что она и доказала, отправившись на экскурсию в Лувр. Благодаря финансовым возможностям миллиардерша смогла насладиться созерцанием шедевров с дочерью в пустых залах музея.