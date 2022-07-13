Кім Кардаш'ян показала дуже особисті фото з Пітом Девідсоном

Не заперечується, що ці знімки Кім опублікувала, щоб підігріти інтерес публіки до другого сезону шоу "Кардаш'яни".

41-річна мільярдерка, світська левиця та бізнес-вумен Кім Кардаш'ян на своїй сторінці в Instagram поділилася серією фото, на яких зображена поряд із 28-річним коханим, коміком Пітом Девідсоном.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

На знімках пара ніжиться біля басейну, причому якщо Піт — у спортивних штанах, то Кім обрала відверте чорне бікіні. На одному з фото Піт нахилився над коханою, демонструючи на камеру свої татуювання на спині, а на іншому кадрі колишня дружина Каньє Веста вперлася ногами в груди свого нового бойфренда.

І Кардаш'ян, і Девідсон виглядають дуже розслабленими та веселими.

Зазначимо, що Кім рідко публікує знімки із Девідсоном, стосунки з яким довго не афішувала. Тому таку порцію нових кадрів таблоїди розцінили як промо другого сезону реаліті-шоу "Кардаш'яни".

За стосунками пари продовжують стежити сотні мільйонів обивателів, і закохані поки що не розчаровують публіку. Нещодавно Піт зробив нове татуювання, напис "Аладдін і Жасмін" англійською мовою. Ймовірно, це посилання на вечірнє шоу, в якому донедавна працював комік і знімав скетчі. Саме в ролі цих диснеївських персонажів Кім і Піт з'явилися в одному з випусків і поцілувалися на камеру.

Вперше у світ вони вийшли разом, завітавши у квітні до прем'єри шоу "The Kardashians" у Лос-Анджелесі. На 41-річній Кім була срібляста обтисла сукня з глибоким декольте, що підкреслило фігуру моделі. До образу вона додала потужні аксесуари, а волосся зібрала в пучок. Супутник теледіви вибрав для виходу білу футболку, чорний костюм і сонцезахисні окуляри. Закохані трималися за руки.

Нагадаємо, Кім Кардаш'ян стала справжньою зіркою Тижня моди в Парижі, але з'ясувалося, що її цікавить не лише мода, а й мистецтво. Що вона й довела, вирушивши на екскурсію до Лувру. Завдяки фінансовим можливостям мільярдерка змогла насолодитися спогляданням шедеврів із дочкою у порожніх залах музею.