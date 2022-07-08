Кім Кардаш'ян із донькою та мамою прогулялися по порожньому Лувру
З'ясувалося, що в Парижі Кім відвідувала не лише модні покази.
Кім Кардаш'ян стала справжньою зіркою Тижня моди в Парижі, але з'ясувалося, що її цікавить не лише мода, а й мистецтво. Що вона й довела, вирушивши на екскурсію у Лувр. Про це пише Daily Mail.
Щоправда, зробила вона це як знаменитість — на індивідуальній екскурсії. У досконалій самоті, коли всі предмети мистецтва не затуляли юрби туристів.
Навіть знамениту Мону Лізу Кім Кардаш'ян, Норт Вест і Кріс Дженнер споглядали на самоті.
Кім і Норт зробили кілька селфі, зокрема й на тлі розписної стелі однієї з галерей.
А ось Кріс очевидно більше цікавили коштовності, тож у її Instagram з'явилося чимало знімків прикрас, які зберігаються у Луврі.
Потім усе сімейство вирушило на Ейфелеву вежу, тобто повторили маршрут будь-якого туриста, який уперше відвідує Париж.
Нагадаємо, напередодні Кім Кардаш'ян дебютувала як модель на шоу Balenciaga. Також на подіум вийшли Рената Литвинова, Дуа Ліпа та Ніколь Кідман.
А потім вона відвідала з донькою шикарне шоу Жана-Поля Готьє та Олів'є Рустена. Кім і Норт з'явилися в парних образах і сиділи разом з Анною Вінтур.
До речі, Норт, збентежена увагою журналістів і гостей, написала "Стоп" на своєму запрошенні та показала його до камери. Кім пізніше сказала, що не знала про її вчинок, але здогадується, чому так зробила дівчинка.
"Думаю, Норт мала проблеми з людьми, які її фотографували, тому вона написала у своєму запрошенні "СТОП" і показувала його людям, які її знімали, щоб ті просто зосередилися на шоу", — повідомила Кім.