Кім Кардаш'ян із донькою та мамою прогулялися по порожньому Лувру

З'ясувалося, що в Парижі Кім відвідувала не лише модні покази.

Кім Кардаш'ян стала справжньою зіркою Тижня моди в Парижі, але з'ясувалося, що її цікавить не лише мода, а й мистецтво. Що вона й довела, вирушивши на екскурсію у Лувр. Про це пише Daily Mail.

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Щоправда, зробила вона це як знаменитість — на індивідуальній екскурсії. У досконалій самоті, коли всі предмети мистецтва не затуляли юрби туристів.

[ + – ] Кім Кардаш'ян і Норт Уест з друзями у Мони Лізи Фото: Instagram/Kim Kardashian West [ + – ] Кім Кардаш'ян та Норт Вест із друзями біля Мони Лізи Фото: Instagram/Kim Kardashian West

Навіть знамениту Мону Лізу Кім Кардаш'ян, Норт Вест і Кріс Дженнер споглядали на самоті.

Кім і Норт зробили кілька селфі, зокрема й на тлі розписної стелі однієї з галерей.

А ось Кріс очевидно більше цікавили коштовності, тож у її Instagram з'явилося чимало знімків прикрас, які зберігаються у Луврі.

Потім усе сімейство вирушило на Ейфелеву вежу, тобто повторили маршрут будь-якого туриста, який уперше відвідує Париж.

Фото: Instagram/Kim Kardashian West Фото: Instagram/Kim Kardashian West Фото: Instagram/Kim Kardashian West Фото: Instagram/Kim Kardashian West Фото: Instagram/Kim Kardashian West

Нагадаємо, напередодні Кім Кардаш'ян дебютувала як модель на шоу Balenciaga. Також на подіум вийшли Рената Литвинова, Дуа Ліпа та Ніколь Кідман.

А потім вона відвідала з донькою шикарне шоу Жана-Поля Готьє та Олів'є Рустена. Кім і Норт з'явилися в парних образах і сиділи разом з Анною Вінтур.

До речі, Норт, збентежена увагою журналістів і гостей, написала "Стоп" на своєму запрошенні та показала його до камери. Кім пізніше сказала, що не знала про її вчинок, але здогадується, чому так зробила дівчинка.

"Думаю, Норт мала проблеми з людьми, які її фотографували, тому вона написала у своєму запрошенні "СТОП" і показувала його людям, які її знімали, щоб ті просто зосередилися на шоу", — повідомила Кім.