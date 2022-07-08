Ким Кардашьян с дочкой и мамой прогулялись по пустому Лувру

Оказалось, что в Париже Ким посещала не только модные показы

Ким Кардашьян стала настоящей звездой Недели моды в Париже, но оказалось, что ее интересует не только мода, но и искусство. Что она и доказала, отправившись на экскурсию в Лувр. Об этом пишет Daily Mail.

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Правда, сделала она это, как знаменитость – на индивидуальной экскурсии. В совершенном одиночестве, когда все предметы искусства не заслоняли толпы туристов.

[ + – ] Ким Кардашьян и Норт Уэст с друзьями у Моны Лизы Фото: Instagram/Kim Kardashian West [ + – ] Ким Кардашьян и Норт Уэст с друзьями у Моны Лизы Фото: Instagram/Kim Kardashian West

Даже знаменитую Мону Лизу Ким Кардашьян, Норт Уэст и Крис Дженнер созерцали в полном одиночестве.

Ким и Норт сделали несколько селфи, в том числе и на фоне расписного потолка одной из галерей.

А вот Крис явно больше интересовали драгоценности, так что в ее Instagram появилось немало снимков украшений, которые хранятся в Лувре.

После все семейство отправилось на Эйфелеву башню, то есть повторили маршрут любого туриста, впервые посещающего Париж.

Фото: Instagram/Kim Kardashian West Фото: Instagram/Kim Kardashian West Фото: Instagram/Kim Kardashian West Фото: Instagram/Kim Kardashian West Фото: Instagram/Kim Kardashian West

Напомним, накануне Ким Кардашьян дебютировала, как модель на шоу Balenciaga. Также на подиум вышли Рената Литвинова, Дуа Липа и Николь Кидман.

А после она посетила с дочкой шикарное шоу Жана-Поля Готье и Оливье Рустена. Ким и Норт появились в парных образах и сидели вместе с Анной Винтур.

К слову, Норт, смущенная вниманием журналистов и гостей, написала "Стоп" на своем приглашении и показала его в камеру. Ким позже сказала, что не знала о ее поступке, но догадывается, почему девочка так сделала.

"Думаю, у Норт были проблемы с людьми, которые ее фотографировали, поэтому она написала в своем приглашении "СТОП" и показывала его людям, которые ее снимали, чтобы те просто сосредоточились на шоу", — сообщила Ким.