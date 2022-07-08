Ким Кардашьян с дочкой и мамой прогулялись по пустому Лувру
Оказалось, что в Париже Ким посещала не только модные показы
Ким Кардашьян стала настоящей звездой Недели моды в Париже, но оказалось, что ее интересует не только мода, но и искусство. Что она и доказала, отправившись на экскурсию в Лувр. Об этом пишет Daily Mail.
Правда, сделала она это, как знаменитость – на индивидуальной экскурсии. В совершенном одиночестве, когда все предметы искусства не заслоняли толпы туристов.
Даже знаменитую Мону Лизу Ким Кардашьян, Норт Уэст и Крис Дженнер созерцали в полном одиночестве.
Ким и Норт сделали несколько селфи, в том числе и на фоне расписного потолка одной из галерей.
А вот Крис явно больше интересовали драгоценности, так что в ее Instagram появилось немало снимков украшений, которые хранятся в Лувре.
После все семейство отправилось на Эйфелеву башню, то есть повторили маршрут любого туриста, впервые посещающего Париж.
Напомним, накануне Ким Кардашьян дебютировала, как модель на шоу Balenciaga. Также на подиум вышли Рената Литвинова, Дуа Липа и Николь Кидман.
А после она посетила с дочкой шикарное шоу Жана-Поля Готье и Оливье Рустена. Ким и Норт появились в парных образах и сидели вместе с Анной Винтур.
К слову, Норт, смущенная вниманием журналистов и гостей, написала "Стоп" на своем приглашении и показала его в камеру. Ким позже сказала, что не знала о ее поступке, но догадывается, почему девочка так сделала.
"Думаю, у Норт были проблемы с людьми, которые ее фотографировали, поэтому она написала в своем приглашении "СТОП" и показывала его людям, которые ее снимали, чтобы те просто сосредоточились на шоу", — сообщила Ким.