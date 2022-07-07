Кім Кардаш'ян і її дочка з'явилися в парних образах на показі Готьє
Напередодні відбулися кілька знакових показів Тижня моди в Парижі, і Кім Кардаш'ян стала зіркою кожного з них.
"Це шоу — відкритий лист Жан-Полю, відкритий лист кохання", — заявив Олів'є Рустен у студії Готьє перед презентацією колекції, яку Жан-Поль Готьє запросив його розробити згідно з традицією, коли він запрошує іншого дизайнера у свій дім моди, пише Vogue.
Колекція вийшла на славу. Вона містила численні відсилання на творчість Готьє. Відразу стало зрозуміло, що джерелами натхнення послужили знамениті корсети Мадонни, легендарний аромат Le Male від Готьє в бляшанці й анатомічно точні вбрання в стилі trompe l'oeil.
Так що Кім Кардаш'ян, відома своєю любов'ю до ретро-вбрання й оригінальних сукнь, підтримала тематику вечора з властивою їй сміливістю та з'явилася на показі з донькою Норт у парних образах.
Сукня, що імітує оголений бюст, кольє та браслети у формі застібки від флакона парфумів і кільце в носі, таке саме, як у її дочки. І, звичайно, оригінальне взуття на екстремальній платформі. Сукні Кім і Норт були пошиті з однакової тканини.
До речі, Норт уже дебютувала з бабусею Кріс Дженнер як уважна глядачка на показі Balenciaga, в якому брала участь її мама, тому показ Jean Paul Gaultier став уже другим модним показом, на якому вона була присутня.