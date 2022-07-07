Кім Кардаш'ян і її дочка з'явилися в парних образах на показі Готьє

Напередодні відбулися кілька знакових показів Тижня моди в Парижі, і Кім Кардаш'ян стала зіркою кожного з них.

"Це шоу — відкритий лист Жан-Полю, відкритий лист кохання", — заявив Олів'є Рустен у студії Готьє перед презентацією колекції, яку Жан-Поль Готьє запросив його розробити згідно з традицією, коли він запрошує іншого дизайнера у свій дім моди, пише Vogue.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

Колекція вийшла на славу. Вона містила численні відсилання на творчість Готьє. Відразу стало зрозуміло, що джерелами натхнення послужили знамениті корсети Мадонни, легендарний аромат Le Male від Готьє в бляшанці й анатомічно точні вбрання в стилі trompe l'oeil.

[ + – ] Кім Кардаш'ян і Норт Вест на показі Готьє з голови до ніг у Готьє Фото: Getty Images

Так що Кім Кардаш'ян, відома своєю любов'ю до ретро-вбрання й оригінальних сукнь, підтримала тематику вечора з властивою їй сміливістю та з'явилася на показі з донькою Норт у парних образах.

Сукня, що імітує оголений бюст, кольє та браслети у формі застібки від флакона парфумів і кільце в носі, таке саме, як у її дочки. І, звичайно, оригінальне взуття на екстремальній платформі. Сукні Кім і Норт були пошиті з однакової тканини.

[ + – ] Показ Жана-Поля Готьє на Тижні моди в Парижі

До речі, Норт уже дебютувала з бабусею Кріс Дженнер як уважна глядачка на показі Balenciaga, в якому брала участь її мама, тому показ Jean Paul Gaultier став уже другим модним показом, на якому вона була присутня.