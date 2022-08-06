Кім Кардаш'ян та Піт Девідсон розійшлися

Романтичні стосунки знаменитостей тривали дев'ять місяців

За інформацією закордонних таблоїдів, Кім Кардаш'ян і Піт Девідсон закінчили свої романтичні стосунки. Про це пише Daily Mail. При цьому офіційною причиною розриву стала "невідповідність графіків та стосунки на відстані". Піт довгий час живе в Австралії, де працює над зйомками своєї картини "Чарівники!" Кім відвідувала його на материку в липні 2022 і вони романтично проводили час разом.

[ + – ] Кім Кардаш'ян та Піт Девідсон на червоній доріжці Фото: kimkardashian

Зазначається, що знаменитості вирішили розійтися тихо та залишитися друзями. Джерела повідомили, що у пари все ще "багато кохання та поваги один до одного".

Раніше Фокус повідомляв, що 41-річна світська левиця Кім Кардаш'ян на своїй сторінці в Instagram поділилася серією фотографій, на яких зображена поряд з 28-річним коханим коміком Пітом Девідсоном.

Також, раніше Фокус писав, що 41-річна теледіва Кім Кардаш'ян та її новий бойфренд Піт Девідсон вийшли на червону доріжку як пара.