Канье Уэст закрутил роман с моделью OnlyFans

Впервые рэпера и модель заметили вместе еще в июне.

45-летний американский рэпер и миллиардер Канье Уэст после расставания его бывшей жены Ким Кардашьян с комиком Питом Дэвидсоном был замечен в компании очередной новой девушки, чем опроверг слухи о примирении с матерью своих детей, сообщает Wionews.

Избранницей любвеобильного рэпера стала модель OnlyFans Моника Корган, с которой его увидели в особняке музыканта в Малибу.

На глаза папарацци Канье попался одетым в повседневную черную толстовку с капюшоном, но без рукавов, шортах и кепке. Он пытался спрятать свое лицо от назойливых фотографов, что у него получилось крайне неудачно и комично.

Моника шла рядом с Канье в толстовке и небесно-голубых велосипедках. Глаза она спрятала за солнцезащитными очками.

Впервые о возможном романе рэпера и модели заговорили в июне, когда они вместе появились на показе фильма "Лучший стрелок: Маверик". Канье также упомянул модель в одной из своих песен.

"Так что не пиши мне, как будто я Хуанита JCV. Или, что более важно, Моника Корган, которая была там для меня", – говорится в треке.

После разрыва с Ким Канье Уэст, как сообщается, встречался с актрисой Джулией Фокс и моделью Чейни Джонс, однако любовь оказалась недолгой и быстро себя исчерпала.

[ + – ] Моника Корган

В свою очередь Ким завязала отношения с 28-летним Питом Дэвидсоном. Недавно он даже снялся в одном из эпизодов шоу "Кардашьян" на Hulu. Недавно стало известно, что пара рассталась после девяти месяцев романа.

При этом комик признался, что во время его отношений с Ким он вынужден был обратиться к психотерапевту, поскольку Канье изводил его угрозами и оскорблениями в соцсетях.