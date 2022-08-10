Канье Уэст заставил Пита Дэвидсона искать спасения у психотерапевта

Пит не смог справиться с психологическим насилием со стороны Уэста без помощи специалистов.

28-летний американский комик Пит Дэвидсон, несмотря на то, что публично только смеялся над угрозами бывшего мужа Ким Кардашьян Канье Уэста, разъяренного его романом с экс-возлюбленной и матерью своих детей, на самом деле очень болезненно переживал интернет-травлю рэпера и даже вынужден был обратиться к психотерапевту, сообщает People.

С апреля звезда шоу "Субботним вечером в прямом эфире" посещал специалиста, чтобы оправиться от хейта неугомонного Канье.

"Внимание и негатив, исходящие от Канье и его выходок, являются триггером для Пита, и ему пришлось искать помощи", – рассказали журналисты со ссылкой на своих информаторов.

Перед этим, в марте, друг Пита Дэйв Сайрус поделился скринами переписки между Канье и Питом, где видно, как Пит защищает Ким на фоне постов Канье.

"Ким буквально лучшая мать, которую я когда-либо встречал. То, что она делает для этих детей, потрясающе, и тебе чертовски повезло, что она мама твоих детей. Я решил, что больше не позволю тебе так с нами обращаться, и я больше не могу молчать! К черту", – писал Пит. По словам источника, знакомого с ситуацией, Дэвидсон не возражал, когда Канье преследовал его, однако когда дело доходило до Ким и детей, он не сдерживал себя.

"Парень пишет мне, раздражает меня, хвастается тем, что спит с моей женой. Я такой: ну, кто присматривает за моими детьми, если он пишет мне, хвастается тем, что спит с моей женой?", – заяивл позже в видеоособщении в Instagram Уэст, однако затем удалил его.

Канье постоянно унижал Дэвидсона, причем делал это публично. В одной из своих песен он рассказал, что надрал "задницу Питу Дэвидсону", называл его "придурком" в социальных сетях и многое другое.

Пит и Ким старались игнорировать выпады Уэста, однако тот не унимался, несмотря на то, что тоже заводил романы с другими женщинами.

Совсем недавно стало известно, что пара рассталась после девяти месяцев отношений. Инсайдеры говорят, что Ким, несмотря на разрыв, продолжает поддерживать Пита:

"Ей не только грустно из-за разрыва, но это, помимо всего прочего, стало психологическим испытанием для нее. Она не одобряет такое поведение и не потерпит, чтобы с ее близкими обращались подобным образом. Она много раз просила его за него. Она всегда будет защищать Пита".

В свою очередь Дэвидсон совершенно не жалеет, что встречался с Кардашьян, и говорит о ней только с теплотой. В дальнейшем он планирует сосредоточиться на своей карьере.