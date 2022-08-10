Каньє Вест змусив Піта Девідсона шукати порятунку у психотерапевта

Піт не зміг упоратися з психологічним насильством з боку Уеста без допомоги спеціалістів.

28-річний американський комік Піт Девідсон, незважаючи на те, що публічно тільки сміявся над погрозами колишнього чоловіка Кім Кардаш'ян Каньє Веста, розлюченого його романом з екскоханою та матір'ю своїх дітей, насправді дуже болісно переживав інтернет-цькування репера і навіть вимушений був звернутися до психотерапевта, повідомляє People.

З квітня зірка шоу "Суботнього вечора у прямому ефірі" відвідував фахівця, щоб оговтатися від хейту невгамовного Каньє.

"Увага та негатив, що походять від Каньє та його витівок, є тригером для Піта, і йому довелося шукати допомоги", — розповіли журналісти з посиланням на своїх інформаторів.

Перед цим, у березні, друг Піта Дейв Сайрус поділився скрінами листування між Каньє та Пітом, де видно, як Піт захищає Кім на тлі постів Каньє.

"Кім буквально найкраща мати, яку я коли-небудь зустрічав. Те, що вона робить для цих дітей, приголомшливо, і тобі біса пощастило, що вона мама твоїх дітей. Я вирішив, що більше не дозволю тобі так з нами поводитися, і я більше не можу мовчати! До біса", — писав Піт. За словами джерела, знайомого із ситуацією, Девідсон не заперечував, коли Каньє переслідував його, проте коли справа доходила до Кім та дітей, він не стримував себе.

"Хлопець пише мені, дратує мене, хвалиться тим, що спить з моєю дружиною. Я такий: ну, хто доглядає моїх дітей, якщо він пише мені, хвалиться тим, що спить з моєю дружиною?", — заявив пізніше у відеоповідомленні в Instagram Вест, проте потім видалив його.

Каньє постійно принижував Девідсона, причому робив це публічно. В одній зі своїх пісень він розповів, що надер "дупу Піту Девідсону", називав його "дурнем" у соціальних мережах і багато іншого.

Піт і Кім намагалися ігнорувати випади Веста, проте той не вгавав, незважаючи на те, що теж заводив романи з іншими жінками.

Нещодавно стало відомо, що пара розлучилася після дев'яти місяців стосунків. Інсайдери кажуть, що Кім, незважаючи на розрив, продовжує підтримувати Піта:

"Їй не тільки сумно через розрив, але це, крім усього іншого, це стало психологічним випробуванням для неї. Вона не схвалює таку поведінку і не потерпить, щоб із її близькими поводилися подібним чином. Вона багато разів просила його за нього. Вона завжди захищатиме Піта".

Зі свого боку, Девідсон зовсім не шкодує, що зустрічався з Кардаш'ян, і говорить про неї тільки з теплотою. Надалі він планує зосередитись на своїй кар'єрі.