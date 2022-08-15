Каньє Вест закрутив роман із моделлю OnlyFans

Уперше репера та модель помітили разом ще в червні.

45-річний американський репер і мільярдер Каньє Вест після розлучення його колишньої дружини Кім Кардаш'ян із коміком Пітом Девідсоном був помічений у компанії чергової нової дівчини, чим спростував чутки про примирення з матір'ю своїх дітей, повідомляє Wionews.

Обраницею велелюбного репера стала модель OnlyFans Моніка Корган, із якою його побачили в маєтку музиканта в Малібу.

На очі папараці Каньє потрапив одягнений у повсякденну чорну толстовку з капюшоном, але без рукавів, у шортах і кепці. Він намагався сховати своє обличчя від настирливих фотографів, що вийшло вкрай невдало та комічно.

Моніка йшла поруч із Каньє в толстовці та небесно-блакитних велосипедках. Очі вона сховала за сонцезахисними окулярами.

Уперше про можливий роман репера та моделі заговорили в червні, коли вони разом з'явилися на показі фільму "Найкращий стрілець: Маверік". Каньє також згадав модель в одній зі своїх пісень.

"Тож не пиши мені, ніби я Хуаніта JCV. Або, що важливіше, Моніка Корган, яка була там для мене", — йдеться в треку.

Після розриву з Кім Каньє Вест, як повідомляється, зустрічався з акторкою Джулією Фокс і моделлю Чейні Джонс, проте кохання виявилося недовгим і швидко себе вичерпало.

[ + – ] Моніка Корган

Зі свого боку, Кім почала стосунки з 28-річним Пітом Девідсоном. Нещодавно він навіть знявся в одному з епізодів шоу "Кардаш'ян" на Hulu. Нещодавно стало відомо, що пара розлучилася після дев'яти місяців роману.

При цьому комік зізнався, що під час його стосунків із Кім він змушений був звернутися до психотерапевта, оскільки Каньє доймав його погрозами та образами в соцмережах.