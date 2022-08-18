Інсайдери розповіли, чи повернеться Кім Кардаш'ян до Каньє Веста

Напередодні знаменитість розійшлася зі своїм бойфрендом, то ж шанси колишнього чоловіка підвищились.

Напередодні стало відомо, чи повернеться Кім Кардаш'ян до свого колишнього чоловіка, американського репера Каньє Веста. Про це пише Hollywood Life.

Оскільки напередодні теледіва розійшлася зі своїм бойфрендом, коміком Пітом Девідсоном, у мережі активно почали говорити про можливе возз'єднання колишнього подружжя. Проте інсайдери, близькі до знаменитостей, говорять зовсім протилежне.

"Кім дуже рада за Каньє, що він знайомиться з новими дівчатами і ходить на побачення. Проте, якщо бути чесним, то вона непокоїться, що розрив з Девідсоном її колишній чоловік розглядає як ще один шанс. Кім чітко переконана, що вона ніколи в житті не повернеться до нього", — стверджує джерело.

[ + – ] Кім Кардаш"ян та Каньє Вест Фото: Getty Images

Зокрема відомо, що 41-річна американська теледіва вирішила кинула Піта Девідсона через те, що він надто швидко розвивав їхні стосунки та вже хотів одружуватися. Кім вважає такий вчинок необдуманим.

З Каньє Вестом бізнесвумен офіційно розійшлася лише у 2022 році, проте про їхній розрив стало відомо ще за рік до цього. Після розставання з музикантом у Кардаш'ян були практично одні стосунки. З Пітом Девідсоном вона зустрічалася майже 9 місяців та неодноразово виходила з ним на публіку як пара.

Тим часом Каньє Вест змінив кількох дівчат. Зокрема це були відомі моделі та акторки. Деякі з них дуже схожі на його колишню дружину та матір дітей (а їх у колишнього подружжя четверо).

[ + – ] Кім Кардаш"ян та Каньє Вест Фото: Apple Music

Нагадаємо, Кім Кардаш'ян розійшлася з Пітом Девідсоном після дев'яти місяців романтичних стосунків.

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