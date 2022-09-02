Каньє Вест показав особисте листування з Кім Кардаш'ян (фото)

Чоловік наполягає на переведення їхніх дітей до іншої школи.

45-річний американський репер Каньє Вест виставив особисті листування зі своєю колишньою дружиною Кім Кардаш'ян. На Instagram-сторінці музикант поділився архівними повідомленнями.

Як стало відомо зі скріншотів Каньє Веста, він наполягав на особистій зустрічі з екскоханою та мамою його дітей. Репер вважав, що бізнеследі взяла на себе відповідальність за вибір їхніх дітей у школі. Вони навчаються у приватній підготовчій школі Лос-Анджелеса. Проте батько виступив проти цього рішення. На його думку, вони повинні відвідувати його приватну школу Donda Academy.

Заклад носить релігійний характер та названий на честь покійної матері Веста Донди. Він також розташований у Лос-Анджелесі, проте там навчання супроводжується християнськими обрядами, а "студенти ростуть у своїй вірі у щоденному богослужінні".

"Бог любить нас", — підписав публікацію репер. Проте згодом видалив її.

[ + – ] Каньє Вест та Кім Кардаш'ян Фото: Getty Images

Зокрема колишній чоловік Кардаш'ян пригадав теперішніх та експартнерів сестер Кім. Каньє назвав Трістана Томпсона, Скотта Дісіка та Тревіса Скотта "донорами" та зізнався, що залежний від порнографії.

"Голлівуд — гігантський бордель, порнографія знищила мою родину", — зазначив батько дітей Кім Кардаш'ян.

[ + – ] Кім Кардаш'ян та Каньє Вест з дітьми

Кім Кардаш'ян та Каньє Вест уже офіційно розлучені, попри те, що процес розірвання шлюбу тривав близько року. Уперше про розкол у зірковій родині стало відомо на початку 2021. Після цього в американського репера була низка романів з відомими моделями. Тим часом 41-річна Кім дев'ять місяців зустрічалася з коміком та ловеласом Голлівуду Пітом Девідсоном. Нещодавно стало відомо і про їхнє розставання.

Зазначимо, що від союзу Каньє та Кім підростають четверо дітей — Псалм, Сайнт, Чикаго та Норт.

Нагадаємо, Кім Кардаш'ян уже готова до нових романтичних стосунків.

Також Фокус писав про ймовірність примирення Каньє Веста та Кім Кардаш'ян.