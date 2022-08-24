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Стиль життя

"У неї багато варіантів". Кім Кардаш'ян знову готова до стосунків

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Фото: kimkardashian | Кім Кардаш'ян

Знаменитість нещодавно закінчила 9-місячний роман.

41-річна американська теледіва Кім Кардаш'ян готова до нових романтичних стосунків після розставання з коміком Пітом Девідсоном. Про це повідомляє E!.

Як відомо, модель та бізнесвумен має багато варіантів залицяльників. Проте намагається спиратися на думку своїх близьких у виборі наступного бойфренда. А друзі Кім намагаються її налаштувати на нові стосунки.

"Вона запитує, з ким їй варто зустрічатися далі", — розповідає джерело, близьке до знаменитої родини.

Зокрема Кім Кардаш'ян має своє уявлення про партнера, якого бачить поруч із собою.

"Кім висловилась, що готова зустрічатися з кимось старшим, проте це має бути правильна людина, яка розуміє її життя", — зазначає інший інсайдер.

Кім Кардаш'ян і Піт Девідсон
Кім Кардаш'ян і Піт Девідсон
Фото: kimkardashian

Також американська бізнесвумен не ставить під загрозу свою свободу, вона любить зустрічатися з чоловіками та відкрита до того, аби знову відчути цей досвід.

Нещодавно 41-річна модель розійшлася з американським коміком та відомим ловеласом Голлівуду Пітом Девідсоном. Пара була разом близько дев'яти місяців та часто з'являлася на публіці.

До цього теледіва була одружена з американським репером Каньє Веста, від союзу з яким підростають четверо дітей.

Кім Кардаш'ян

Нагадаємо, Кім Кардаш'ян та Піт Девідсон розійшлися після дев'яти місяців стосунків.

Також Фокус писав про ймовірність примирення Кім Кардаш'ян та Каньє Веста.