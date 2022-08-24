"У неї багато варіантів". Кім Кардаш'ян знову готова до стосунків
Знаменитість нещодавно закінчила 9-місячний роман.
41-річна американська теледіва Кім Кардаш'ян готова до нових романтичних стосунків після розставання з коміком Пітом Девідсоном. Про це повідомляє E!.
Як відомо, модель та бізнесвумен має багато варіантів залицяльників. Проте намагається спиратися на думку своїх близьких у виборі наступного бойфренда. А друзі Кім намагаються її налаштувати на нові стосунки.
"Вона запитує, з ким їй варто зустрічатися далі", — розповідає джерело, близьке до знаменитої родини.
Зокрема Кім Кардаш'ян має своє уявлення про партнера, якого бачить поруч із собою.
"Кім висловилась, що готова зустрічатися з кимось старшим, проте це має бути правильна людина, яка розуміє її життя", — зазначає інший інсайдер.
Також американська бізнесвумен не ставить під загрозу свою свободу, вона любить зустрічатися з чоловіками та відкрита до того, аби знову відчути цей досвід.
Нещодавно 41-річна модель розійшлася з американським коміком та відомим ловеласом Голлівуду Пітом Девідсоном. Пара була разом близько дев'яти місяців та часто з'являлася на публіці.
До цього теледіва була одружена з американським репером Каньє Веста, від союзу з яким підростають четверо дітей.
Нагадаємо, Кім Кардаш'ян та Піт Девідсон розійшлися після дев'яти місяців стосунків.
Також Фокус писав про ймовірність примирення Кім Кардаш'ян та Каньє Веста.