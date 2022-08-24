"У нее много вариантов". Ким Кардашьян снова готова к отношениям
Знаменитость недавно вышла из отношений, которые длились 9 месяцев.
41-летняя американская теледива Ким Кардашьян готова к новым романтическим отношениям после расставания с комиком Питом Дэвидсоном. Об этом сообщает E!.
Как известно, модель и бизнесвумен имеет много вариантов поклонников. Однако пытается опираться на мнение своих близких в выборе следующего бойфренда. А друзья Ким пытаются ее настроить на новые отношения.
"Она спрашивает, с кем ей следует встречаться дальше", — рассказывает источник, близкий к знаменитой семье.
В частности, Ким Кардашьян имеет свое представление о партнере, которого видит рядом с собой.
"Ким высказалась, что готова встречаться с кем-то старшим, однако это должен быть правильный человек, понимающий ее жизнь", — отмечает другой инсайдер.
Также американская бизнесвумен не ставит под угрозу свою свободу, она любит встречаться с мужчинами и открыта к тому, чтобы снова прочувствовать этот опыт.
Недавно 41-летняя модель разошлась с американским комиком и известным ловеласом Голливуда Питом Дэвидсоном. Пара была вместе около девяти месяцев и часто появлялась на публике.
До этого теледива была замужем за американским рэпером Канье Уэстом, от союза с которым подрастают четверо детей.
Напомним, Ким Кардашьян и Пит Дэвидсон разошлись после девяти месяцев отношений.
Также Фокус писал о вероятности примирения Ким Кардашьян и Канье Уэста.