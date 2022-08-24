"У нее много вариантов". Ким Кардашьян снова готова к отношениям

Знаменитость недавно вышла из отношений, которые длились 9 месяцев.

41-летняя американская теледива Ким Кардашьян готова к новым романтическим отношениям после расставания с комиком Питом Дэвидсоном. Об этом сообщает E!.

Как известно, модель и бизнесвумен имеет много вариантов поклонников. Однако пытается опираться на мнение своих близких в выборе следующего бойфренда. А друзья Ким пытаются ее настроить на новые отношения.

"Она спрашивает, с кем ей следует встречаться дальше", — рассказывает источник, близкий к знаменитой семье.

В частности, Ким Кардашьян имеет свое представление о партнере, которого видит рядом с собой.

"Ким высказалась, что готова встречаться с кем-то старшим, однако это должен быть правильный человек, понимающий ее жизнь", — отмечает другой инсайдер.

[ + – ] Ким Кардашьян и Пит Дэвидсон Фото: kimkardashian

Также американская бизнесвумен не ставит под угрозу свою свободу, она любит встречаться с мужчинами и открыта к тому, чтобы снова прочувствовать этот опыт.

Недавно 41-летняя модель разошлась с американским комиком и известным ловеласом Голливуда Питом Дэвидсоном. Пара была вместе около девяти месяцев и часто появлялась на публике.

До этого теледива была замужем за американским рэпером Канье Уэстом, от союза с которым подрастают четверо детей.

[ + – ] Ким Кардашьян

Напомним, Ким Кардашьян и Пит Дэвидсон разошлись после девяти месяцев отношений.

Также Фокус писал о вероятности примирения Ким Кардашьян и Канье Уэста.