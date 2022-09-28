Ірину Шейк помітили в обіймах Каньє Веста (відео)

Влітку 2021 стало відомо про роман між російською моделлю та американським музикантом.

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36-річну російську модель Ірину Шейк помітили в обіймах її колишнього бойфренда, 45-річного американського репера Каньє Веста. Про це пише Grazia Magazine.

Зіркова експара напередодні зустрілася під час показу нової колекції Burberry у Лондоні, під час якого дефілювала російська модель, яка тривалий час живе та працює у Штатах.

На бекстейджі модного показу помітили, як Ірина Шейк та Каньє Вест мило обіймалися та говорили.

[ + – ] Ірина Шейк та Каньє Вест мило обіймалися на бекстейджі показу Burberry

Про ймовірний роман зірки подіумів та колишнього чоловіка Кім Кардаш'ян стало відомо влітку 2021, проте Шейк та Вест довго не прозустрічались. Після романтичних стосунків вони залишилися хорошими друзями.

[ + – ] Каньє Вест у Лондоні

36-річна модель раніше була одружена з голлівудським актором Бредлі Купером, від союзу з яким підростає 4-річна донька Леа. А до цього зірка глянців була дружиною знаменитого футболіста Кріштіану Роналду.

[ + – ] Ірина Шейк та Бредлі Купер з донькою

Тим часом Каньє Вест на початку 2021 розійшовся з теледівою та мамою його дітей Кім Кардаш'ян, проте офіційно розлучення вони отримали майже через рік. За цей період в американського репера була кілька гучних романів, зокрема з акторкою Джулією Фокс, 21-річною моделлю Вінетрією та повною копією його колишньої дружини.

Нагадаємо, Ірина Шейк підтримала свою американську колегу Емілі Ратаковскі на фоні нового скандалу щодо виховання однорічного сина моделі.

Також Фокус писав про нову дівчину Каньє Веста.