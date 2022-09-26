Купання із сином: Ірина Шейк заступилася за Емілі Ратаковскі

Знаменитість польсько-єврейського походження спровокувала новий скандал у мережі.

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36-річна російська модель Ірина Шейк заступилась за свою американську колегу Емілі Ратаковскі на фоні нового скандалу у мережі.

Напередодні розлучена американська зірка подіумів поділилася провокативними кадрами зі своїм однорічним сином Сильвестром. Емілі показала, як приймає з дитиною ванну. При цьому молода мама була повністю оголеною, що спровокувало хвилю хейту зі сторони підписників моделі.

"Не все для інтернету. Ми розуміємо, що ти роздягаєшся і оголюєшся для привернення уваги", — написав один з фоловерів Емілі Ратаковскі, додавши, що зовнішність моделі тягне на нижче середнього. Зокрема невідомий користувач мережі попросив Ратаковскі поважати свого сина.

[ + – ] Емілі Ратаковскі спровокувала новий скандал у мережі

Хоча сама молода мама вирішила не відповідати на образливий коментар, підписнику моделі різко висловилася російська модель Ірина Шейк. Зірка подіумів, яка тривалий час мешкає у США, попросила хейтера відчепитися від Емілі та назвала його "людиною нижче середнього".

[ + – ] Ірина Шейк заступилася за Емілі Ратаковскі

Сама Ірина Шейк також виховує чотирирічну доньку Лею від шлюбу з голлівудським актором Бредлі Купером. А Емілі Ратаковскі офіційно розлучається з батьком свого сина, американським кінопродюсером Себастьяном Бер-Макклардом, через численні зради чоловіка.

Нагадаємо, Емілі Ратаковскі заявила, що готова будувати нові романтичні стосунки.

Також Фокус писав про одну з найвідоміших суконь в історії моди, яку напередодні приміряла Емілі Ратаковскі.