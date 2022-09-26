Купання із сином: Ірина Шейк заступилася за Емілі Ратаковскі
Знаменитість польсько-єврейського походження спровокувала новий скандал у мережі.
36-річна російська модель Ірина Шейк заступилась за свою американську колегу Емілі Ратаковскі на фоні нового скандалу у мережі.
Напередодні розлучена американська зірка подіумів поділилася провокативними кадрами зі своїм однорічним сином Сильвестром. Емілі показала, як приймає з дитиною ванну. При цьому молода мама була повністю оголеною, що спровокувало хвилю хейту зі сторони підписників моделі.
"Не все для інтернету. Ми розуміємо, що ти роздягаєшся і оголюєшся для привернення уваги", — написав один з фоловерів Емілі Ратаковскі, додавши, що зовнішність моделі тягне на нижче середнього. Зокрема невідомий користувач мережі попросив Ратаковскі поважати свого сина.
Хоча сама молода мама вирішила не відповідати на образливий коментар, підписнику моделі різко висловилася російська модель Ірина Шейк. Зірка подіумів, яка тривалий час мешкає у США, попросила хейтера відчепитися від Емілі та назвала його "людиною нижче середнього".
Сама Ірина Шейк також виховує чотирирічну доньку Лею від шлюбу з голлівудським актором Бредлі Купером. А Емілі Ратаковскі офіційно розлучається з батьком свого сина, американським кінопродюсером Себастьяном Бер-Макклардом, через численні зради чоловіка.
Нагадаємо, Емілі Ратаковскі заявила, що готова будувати нові романтичні стосунки.
Також Фокус писав про одну з найвідоміших суконь в історії моди, яку напередодні приміряла Емілі Ратаковскі.