Емілі Ратаковскі приміряла одну з найвідоміших суконь в історії моди (фото)

На створення наряду свого часу надихнули паризькі безхатьки.

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31-річна американська супермодель Емілі Ратаковскі приміряла одну з найвідоміших суконь в історії моди. Знімками в новому аутфіті зірка подіумів поділилася на своїй Instagram-сторінці з майже 30 млн підписників.

Знаменитість польсько-єврейського походження продемонструвала сукню-газету на тонких бретелях та глибоким декольте з осінньо-зимової колекції Christian Dior 2000 року. До вінтажного образу Ратаковскі додала чорний оверсайз плащ та сумочку у стилі 90-х. На ногах моделі були високі чоботи на підборах з тваринним принтом. Волосся молода мама залишила розпущеним.

Сукня Емілі Ратаковскі має цікаву та довгу історію. Автора наряду Джона Гальяно надихнули паризькі безхатьки, які спали на вулицях на газетах, що і стало прототипом модної сукні. Спочатку модельєра звинувачували в естетизації бідності, проте згодом наряд став одним з найвідоміших в історії моди.

[ + – ] Емілі Ратаковскі

Зокрема в такій сукні з'являлася на екрані героїня Сари Джессіки Паркер Керрі Бредшоу у третьому сезоні "Сексу у великому місті", коли йшла на зустріч до коханої свого коханого Наташі.

"Galliano 📰 !! @adrianmartinn", — підписала карусель свіжих фото Емілі Ратаковскі.

[ + – ] Емілі Ратаковскі

Нагадаємо, Емілі Ратаковскі після розставання з батьком свого сина готова до нових стосунків.

Також Фокус писав про елегантний образ для осені 2022, який напередодні продемонструвала Емілі Ратаковскі.