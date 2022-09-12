Емілі Ратаковскі продемонструвала елегантний образ для осені 2022 (фото)

Знаменитість вдало поєднала чорний та білий відтінки.

31-річна американська модель Емілі Ратаковскі продемонструвала елегантний образ для осені 2022. Про це пише Daily Mail.

Зірка подіумів польсько-єврейського походження обрала для виходу перед Тижнем моди у Нью-Йорку неймовірно ніжний образ — білу водолазку та спідницю міді з розрізом на бедрі, що виглядало разом як елегантна приталена сукня.

На ногах знаменитості були чорні чоботи на підборах. А її волосся було розпущене. Доповнив образ легкий вечірній макіяж.

[ + – ] Емілі Ратаковскі

З прикрас американська модель не додала практично нічого, чим ще більше звернула увагу на свій білосніжний костюм. Лише на її руці був золотистий браслет. А на плечі знаменитості була чорна маленька сумочка.

[ + – ] Емілі Ратаковскі у Нью-Йорку Фото: Getty Images

Наразі вся увага преси прикована до персони Емілі Ратаковскі через її розлучення з чоловіком після чотирьох років шлюбу. Кінопродюсер Себастьян Бер-Макклард, як відомо, багаторазово зраджував своїй коханій.

Від їхнього союзу підростає однорічний син Сильвестр, фото та відео якого зірка подіумів часто ділиться у своїх соцмережах з десятками мільйонів фоловерів.

Нагадаємо, Емілі Ратаковскі зізналася, що готова до нових стосунків.

Також Фокус писав про трендові джинси для осені 2022, які напередодні продемонструвала Емілі Ратаковскі.