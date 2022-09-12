Эмили Ратаковски продемонстрировала элегантный образ для осени 2022 (фото)

Знаменитость удачно соединила черный и белый оттенки.

31-летняя американская модель Эмили Ратаковски продемонстрировала элегантный образ для осени 2022. Об этом пишет Daily Mail.

Звезда подиумов польско-еврейского происхождения выбрала для выхода перед Неделей моды в Нью-Йорке невероятно нежный образ — белую водолазку и юбку миди с разрезом на бедре, что выглядело вместе как элегантное приталенное платье.

На ногах знаменитости были черные сапоги на каблуке. А ее волосы были распущены. Дополнил образ лёгкий вечерний макияж.

[ + – ] Эмили Ратаковски

Из украшений американская модель не добавила практически ничего, чем еще больше обратила внимание на свой белый костюм. Только на ее руке был браслет. А на плече знаменитости была чёрная маленькая сумочка.

[ + – ] Эмили Ратаковски в Нью-Йорке Фото: Getty Images

В настоящее время все внимание прессы приковано к персоне Эмили Ратаковски из-за ее развода с мужем после четырех лет брака. Кинопродюсер Себастьян Бер-Макклард, как известно, много раз изменял своей возлюбленной.

От их союза подрастает годовалый сын Сильвестр, фото и видео которого звезда подиумов часто делится в своих соцсетях с десятками миллионов фолловеров.

Напомним, Эмили Ратаковски призналась, что готова к новым отношениям.

Также Фокус писал о трендовых джинсах для осени 2022, которые накануне продемонстрировала Эмили Ратаковски.