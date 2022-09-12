Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Стиль жизни

Эмили Ратаковски продемонстрировала элегантный образ для осени 2022 (фото)

Эмили Ратаковски, Эмили Ратаковский стиль, Эмили Ратаковский образы, Эмили Ратаковский разводится, Эмили Ратаковский сын
Фото: Getty Images | Эмили Ратаковски

Знаменитость удачно соединила черный и белый оттенки.

31-летняя американская модель Эмили Ратаковски продемонстрировала элегантный образ для осени 2022. Об этом пишет Daily Mail.

Звезда подиумов польско-еврейского происхождения выбрала для выхода перед Неделей моды в Нью-Йорке невероятно нежный образ — белую водолазку и юбку миди с разрезом на бедре, что выглядело вместе как элегантное приталенное платье.

На ногах знаменитости были черные сапоги на каблуке. А ее волосы были распущены. Дополнил образ лёгкий вечерний макияж.

Эмили Ратаковски

Из украшений американская модель не добавила практически ничего, чем еще больше обратила внимание на свой белый костюм. Только на ее руке был браслет. А на плече знаменитости была чёрная маленькая сумочка.

Эмили Ратаковски в Нью-Йорке
Эмили Ратаковски в Нью-Йорке
Фото: Getty Images

В настоящее время все внимание прессы приковано к персоне Эмили Ратаковски из-за ее развода с мужем после четырех лет брака. Кинопродюсер Себастьян Бер-Макклард, как известно, много раз изменял своей возлюбленной.

От их союза подрастает годовалый сын Сильвестр, фото и видео которого звезда подиумов часто делится в своих соцсетях с десятками миллионов фолловеров.

Напомним, Эмили Ратаковски призналась, что готова к новым отношениям.

Также Фокус писал о трендовых джинсах для осени 2022, которые накануне продемонстрировала Эмили Ратаковски.