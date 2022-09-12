Эмили Ратаковски продемонстрировала элегантный образ для осени 2022 (фото)
Знаменитость удачно соединила черный и белый оттенки.
31-летняя американская модель Эмили Ратаковски продемонстрировала элегантный образ для осени 2022. Об этом пишет Daily Mail.
Звезда подиумов польско-еврейского происхождения выбрала для выхода перед Неделей моды в Нью-Йорке невероятно нежный образ — белую водолазку и юбку миди с разрезом на бедре, что выглядело вместе как элегантное приталенное платье.
На ногах знаменитости были черные сапоги на каблуке. А ее волосы были распущены. Дополнил образ лёгкий вечерний макияж.
Из украшений американская модель не добавила практически ничего, чем еще больше обратила внимание на свой белый костюм. Только на ее руке был браслет. А на плече знаменитости была чёрная маленькая сумочка.
В настоящее время все внимание прессы приковано к персоне Эмили Ратаковски из-за ее развода с мужем после четырех лет брака. Кинопродюсер Себастьян Бер-Макклард, как известно, много раз изменял своей возлюбленной.
От их союза подрастает годовалый сын Сильвестр, фото и видео которого звезда подиумов часто делится в своих соцсетях с десятками миллионов фолловеров.
Напомним, Эмили Ратаковски призналась, что готова к новым отношениям.
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