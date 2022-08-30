Тренды осени 2022. Эмили Ратаковски показала, какие джинсы носить с приходом холодов (фото)

Мешковатые штаны можно миксовать с разнообразными топами и рубашками.

31-летняя американская модель Эмили Ратаковски продемонстрировала идеальные джинсы для осени 2022. Об этом пишет Daily Mail.

Звезда подиумов польско-еврейского происхождения прогулялась по улицам Нью-Йорка в стильном и комфортном аутфите, который стоит взять себе на вооружение для первых осенних дней 2022. Молодая мама выбрала для выхода в свет короткий темный топ, который удачно подчеркнул подтянутую фигуру модели, серые мешковатые джинсы с низкой посадкой и белые кроссовки.

Волосы знаменитости были распущены. А из аксессуаров Ратаковски практически ничего не добавила — в руках она держала серый клатч и телефон.

[ + – ] Эмили Ратаковски

Каждый свежий образ Эмили Ратаковски задает новые модные тренды, так что мешковатые джинсы с низкой посадкой — не исключение. Их можно миксовать с разными топами и рубашками.

[ + – ] Эмили Ратаковски с сыном Сильвестром

Кроме стильных луков, журналистов в жизни Эмили Ратаковски сейчас не менее интересует ее любовная линия. Недавно стало известно о разводе модели и американского кинопродюсера Себастьяна Бер-Маккларда. Причиной громкого разрыва стали многочисленные измены мужчины.

Эмили и Себастьян поженились в феврале 2018 после нескольких месяцев отношений. Уже в марте 2021 у них родился сын Сильвестр.

Напомним, 31-летняя Эмили Ратаковски вышла на публику в мини-платье с глубоким декольте.

Также Фокус писал о трендовой обуви для осени 2022, которую накануне продемонстрировала Эмили Ратаковски.