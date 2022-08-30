Тренди осені 2022. Емілі Ратаковскі показала, які джинси носити з приходом холодів (фото)

Мішкуваті штани можна міксувати з різноманітними топами та сорочками.

31-річна американська модель Емілі Ратаковскі продемонструвала ідеальні джинси для осені 2022. Про це пише Daily Mail.

Зірка подіумів польсько-єврейського походження прогулялася вулицями Нью-Йорка у стильному та комфортному аутфіті, який варто взяти собі на озброєння для перших осінніх днів 2022. Молода мама обрала для виходу у світ короткий темний топ, який вдало підкреслив підтягнуту фігуру моделі, мішкуваті сірі джинси з низькою посадкою та білі кросівки.

Волосся знаменитості було розпущене. А з аксесуарів Ратаковскі практично нічого не додала.

[ + – ] Емілі Ратаковскі

Кожен свіжий образ Емілі Ратаковскі задає нові модні тренди, то ж мішкуваті джинси з низькою посадкою — не виняток. Їх можна міксувати з різноманітними топами та сорочками.

[ + – ] Емілі Ратаковскі із сином Сильвестром

Окрім стильних луків, наразі журналістів у житті Емілі Ратаковскі не менше цікавить її любовна лінія. Нещодавно стало відомо про розлучення моделі та американського кінопродюсера Себастьяна Бер-Маккларда. Як відомо, причиною гучного розриву стали численні зради чоловіка.

Емілі та Себастьян одружилися у лютому 2018 після кількох місяців стосунків. Уже в березні 2021 в них народився син Сильвестр.

Нагадаємо, 31-річна Емілі Ратаковскі вийшла на публіку у мінісукні з глибоким декольте.

Також Фокус писав про трендове взуття для осені 2022, яке напередодні продемонструвала Емілі Ратаковскі.