Емілі Ратаковскі прогулялася Нью-Йорком у чоботах за 25 тисяч гривень (фото)

Наразі вся увага преси та папараці прикована до знаменитості, котра перебуває у шлюборозлучному процесі.

31-річна американська модель Емілі Ратаковскі вийшла на прогулянку зі своїм однорічним сином у вдалому літньому образі. Про це пише Daily Mail.

Зірка подіумів польсько-єврейського походження прогулялася вулицями Нью-Йорка у шоколадній футболці оверсайз та білих мінішортах. На ногах молодої мами були трендові казаки. Волосся супермоделі було розпущене, а доповнили серпневий аутфіт сонцезахисні окуляри.

[ + – ] Емілі Ратаковскі у Нью-Йорку із сином Сильвестром

Як відомо, трендові чорні чоботи, які полюбляє Емілі Ратаковскі, коштують 575 фунтів стерлінгів (близько 25 тисяч гривень).

Наразі вся увага преси та папараці прикована до 31-річної Емілі, котра перебуває у шлюборозлучному процесі. Напередодні стало відомо про розрив моделі та американського кінопродюсера Себастьяна Бер-Маккларда через 4 роки після одруження. Причиною розлучення стали численні зради з боку чоловіка.

Модель тепер сама виховуватиме однорічного сина Сильвестра, котрий з'явився на світ у березні 2021 — на Міжнародний жіночий день.

Нагадаємо, Емілі Ратаковскі показала однорічного сина, який помітно підріс.

Також Фокус писав про те, як 31-річна Емілі Ратаковскі переживає розрив зі своїм чоловіком та батьком її дитини.