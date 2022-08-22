Емілі Ратаковскі прогулялася Нью-Йорком у чоботах за 25 тисяч гривень (фото)
Наразі вся увага преси та папараці прикована до знаменитості, котра перебуває у шлюборозлучному процесі.
31-річна американська модель Емілі Ратаковскі вийшла на прогулянку зі своїм однорічним сином у вдалому літньому образі. Про це пише Daily Mail.
Зірка подіумів польсько-єврейського походження прогулялася вулицями Нью-Йорка у шоколадній футболці оверсайз та білих мінішортах. На ногах молодої мами були трендові казаки. Волосся супермоделі було розпущене, а доповнили серпневий аутфіт сонцезахисні окуляри.
Як відомо, трендові чорні чоботи, які полюбляє Емілі Ратаковскі, коштують 575 фунтів стерлінгів (близько 25 тисяч гривень).
Наразі вся увага преси та папараці прикована до 31-річної Емілі, котра перебуває у шлюборозлучному процесі. Напередодні стало відомо про розрив моделі та американського кінопродюсера Себастьяна Бер-Маккларда через 4 роки після одруження. Причиною розлучення стали численні зради з боку чоловіка.
Модель тепер сама виховуватиме однорічного сина Сильвестра, котрий з'явився на світ у березні 2021 — на Міжнародний жіночий день.
Нагадаємо, Емілі Ратаковскі показала однорічного сина, який помітно підріс.
Також Фокус писав про те, як 31-річна Емілі Ратаковскі переживає розрив зі своїм чоловіком та батьком її дитини.