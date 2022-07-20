"Вона сильна". Як Емілі Ратаковскі переживає розлучення

Нещодавно знаменитість закінчила багаторічні стосунки.

Стало відомо, як 31-річна американська модель Емілі Ратаковскі переживає розлучення зі своїм чоловіком. Про це пише People.

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Зірка подіумів польсько-єврейського походження наразі приділяє практично весь свій час однорічному синові.

"У неї все в порядку. Вона сильна і зосереджена на своєму синові. Їй подобається бути мамою", — зазначило джерело, близьке до пари.

За словами інсайдера, саме Емілі вирішила закінчити 4-річний шлюб, а розійшлися американська модель та кінопродюсер Себастьян Бер-Макклард нещодавно.

[ + – ] Емілі Ратаковскі із сином

Емілі Ратаковскі та Себастьян Бер-Макклард одружилися у лютому 2018 після кількох місяців стосунків. У березні 2021 у пари з'явився первісток — син Сильвестр. Подружжя часто ділилося зворушливими кадрами, приділяло багато часу спільній дитині, тож новина про зради чоловіка та розлучення шокувала фанатів моделі.

[ + – ] Емілі Ратаковскі з чоловіком

Нагадаємо, Емілі Ратаковскі спровокувала хвилю чуток про розлучення зі своїм чоловіком, оскільки почала часто з'являтися на публіці без обручки. Згодом інсайдери підтвердили розрив стосунків пари через численні зради Себастьяна.

Також Фокус писав про першу появу Емілі Ратаковскі на публіці після новини про розлучення.