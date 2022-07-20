"Она сильная". Как Эмили Ратаковски переживает развод

Недавно знаменитость завершила многолетние отношения.

Стало известно, как 31-летняя американская модель Эмили Ратаковски переживает развод со своим мужем. Об этом пишет People.

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Звезда подиумов польско-еврейского происхождения уделяет сейчас практически все свое время годовалому сыну.

"У нее все в порядке. Она сильная и сосредоточена на своем сыне. Ей нравится быть мамой", — отметил источник, близкий к паре.

По словам инсайдера, именно Эмили решила покончить с 4-летним браком, а разошлись американская модель и кинопродюсер Себастьян Бер-Макклард недавно.

[ + – ] Эмили Ратаковски с сыном

Эмили Ратаковски и Себастьян Бер-Макклард поженились в феврале 2018 после нескольких месяцев отношений. В марте 2021 у пары появился первенец — сын Сильвестр. Супруги часто делились трогательными кадрами, уделяли много времени общему ребенку, так что новость об изменах мужа и разводе шокировала фанатов модели.

[ + – ] Эмили Ратаковски с мужем

Напомним, Эмили Ратаковски спровоцировала волну слухов о разводе со своим мужем, поскольку начала часто появляться на публике без обручального кольца. Впоследствии инсайдеры подтвердили разрыв отношений пары из-за многочисленных измен Себастьяна.

Также Фокус писал о первом появлении Эмили Ратаковски на публике после новости о разводе.