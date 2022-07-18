Эмили Ратаковски появилась на публике после новости о разводе (фото)

Знаменитость разорвала отношения с возлюбленным из-за его многочисленных измен.

Американская модель Эмили Ратаковски впервые появилась на публике после слухов о разводе с мужем. Об этом пишет Daily Mail.

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На улицах Нью-Йорка 31-летняя знаменитость прогулялась со своей собакой Коломбо. Для выхода в свет звезда подиумов выбрала облегающее малиновое платье миди и белые мокасины. Волосы модели были распущены, а дополнили образ черные солнцезащитные очки и горчичная сумочка.

Годовалого сына Сильвестра вместе с Эмили в этот раз не было.

[ + – ] Эмили Ратаковски в Нью-Йорке

Звезда польско-еврейского происхождения планирует развестись со своим мужем, кинопродюсером Себастьяном Бер-Макклардом, как сообщает ряд СМИ. Модель неоднократно замечали на публике без кольца и мужа. Так что в ближайшее время, судя по всему, звездная пара сделает официальное заявление о своем разрыве.

Эмили Ратаковски и Себастьян Бер-Макклард поженились в феврале 2018. Только в марте 2021 у них появился сын Сильвестр, ставший для обоих первым ребенком.

[ + – ] Эмили Ратаковски и Себастьян Бер-Макклард

Напомним, Эмили Ратаковски спровоцировала слухи о разводе со своим мужем после четырех лет брака.

Также Фокус писал о другом судебном инциденте вокруг персоны Эмили Ратаковски. На модель подали в суд из-за нарушений авторских прав.